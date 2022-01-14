«Люди хотят знать». В Маяковке расскажут историю «Блокадной книги» и дадут голос воспоминаниям

«Блокадная книга» Алеся Адамовича и Даниила Гранина впервые вышла в издательстве «Новый мир» в 1977 году. Даже будучи выпущена частично, отдельными главами, с купюрами и правками, она сразу перевернула представление о блокаде.

С выходом «Блокадной книги», составленной из воспоминаний десятков ленинградцев, казалось, был прорван «заговор молчания», но ещё долгие годы до читателей не доходили вымаранные цензурой детали и целые абзацы. «Недопустимыми», например, считались воспоминания тех, кто имел доступ к информации о количестве продовольствия, сгоревшего во время пожара на Бадаевских складах в сентябре 1941 года. Удалены были и упоминания о том, как во время эвакуации на лёд Ладоги из машин при особенно резких толчках выпадали замёрзшие дети. Уже на первых страницах были вычеркнуты слова «люди хотят знать», «если всё действительно рассказать».

О том, как Адамович и Гранин боролись за право публикации «Блокадной книги» и как откликнулись на неё современники, теперь вспоминают и объясняют на выставке в библиотеке им. В.В. Маяковского на Невском проспекте, в зале «Ротонда». Название интерактивной экспозиции — «Люди хотят знать». Оно совпадает с заголовком книги исследователя блокады писателя Наталии Соколовской.



Эта работа была опубликована к 77-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда издательством «Пушкинского фонда». На страницах — документы о «Блокадной книге», многие из которых до этого не показывались, и подробная история «борьбы за память». Почему работа так важна, автор на примерах объясняла в разговоре с «Фонтанкой».

