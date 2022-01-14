Исключительный случай попал на видео: в Петербурге девушка поскользнулась и спаслась

И скользкие дороги, и намеренное нарушение ПДД могли привести молодую женщину в больницу. Но обстоятельства сложились чудесным образом, и судя по всему, инцидент обошёлся без серьёзных травм.

Утром 14 января на Лермонтовском проспекте, у пересечения с Рижским проспектом, девушка в белом пальто бросилась через дорогу хоть и по «зебре», но на запрещающий сигнал светофора. Горящий красный видно в самом начале видео — ДТП зафиксировал регистратор едущего автомобиля. Она почти добежала до противоположного тротуара: водители решили её пропустить. Но ехавший в правом ряду водитель «Лады Ларгуса», видимо, не ожидал встретить пешехода и не успел затормозить. От наезда девушку спасло только то, что она прямо перед машиной поскользнулась и сама врезалась в водительскую дверь.

«Дорогие пешеходы! Водители понимают, что вам скользко, мокро и тяжело сейчас. Но, пожалуйста, переходите улицу НА ЗЕЛЁНЫЙ СВЕТ! Хорошо, что девушка поскользнулась», — отмечается в сообщении в телеграм-канале «Мегаполис».



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