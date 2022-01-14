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Исключительный случай попал на видео: в Петербурге девушка поскользнулась и спаслась

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И скользкие дороги, и намеренное нарушение ПДД могли привести молодую женщину в больницу. Но обстоятельства сложились чудесным образом, и судя по всему, инцидент обошёлся без серьёзных травм.

Скриншот из видео в телеграм-канале <a href="https://t.me/Megapolisonline" class="io-leave-page _" target="_blank">«Мегаполис»</a>
Скриншот из видео в телеграм-канале «Мегаполис»
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Утром 14 января на Лермонтовском проспекте, у пересечения с Рижским проспектом, девушка в белом пальто бросилась через дорогу хоть и по «зебре», но на запрещающий сигнал светофора. Горящий красный видно в самом начале видео — ДТП зафиксировал регистратор едущего автомобиля. Она почти добежала до противоположного тротуара: водители решили её пропустить. Но ехавший в правом ряду водитель «Лады Ларгуса», видимо, не ожидал встретить пешехода и не успел затормозить. От наезда девушку спасло только то, что она прямо перед машиной поскользнулась и сама врезалась в водительскую дверь.

Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

«Дорогие пешеходы! Водители понимают, что вам скользко, мокро и тяжело сейчас. Но, пожалуйста, переходите улицу НА ЗЕЛЁНЫЙ СВЕТ! Хорошо, что девушка поскользнулась», — отмечается в сообщении в телеграм-канале «Мегаполис».

За последние сутки в Петербурге возросло число пострадавших из-за гололедицы. В НИИ Скорой помощи в Петербурге привезли 50 человек, в том числе с «зимними» травмами. Чтобы не поскользнуться, пешеходам приходится хватиться за столбы и дома. При этом к вечеру в городе может подморозить.

Скриншот из видео в телеграм-канале <a href="https://t.me/Megapolisonline" class="io-leave-page _" target="_blank">«Мегаполис»</a>
Скриншот из видео в телеграм-канале «Мегаполис»

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Комментарии (2)

teodor
Беглов, когда почистишь город?
Карабас Барабас
С такой манерой перехода улицы, долго не протянет.
Следующий камаз её, будет жалко конечно дуру но, поделом.
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