К лобовому ДТП под Сомино привел неудачный обгон. Число погибших выросло до трех

Стали известны подробности смертельной аварии, произошедшей днем 13 января в Бокситогорском районе Ленобласти. Один из госпитализированных водителей скончался в больнице.
Как стало известно «Фонтанке», в 14:40 на 349-м километре трассы А-114 Вологда — Новая Ладога 52-летний житель Ярославской области, управляя автомобилем Mercedes-Benz C 180, выехал на встречную полосу для обгона и столкнулся с ехавшим там Mercedes-Benz E 200 под управлением 42-летнего петербуржца. Из-за аварии движение на этом участке трассы несколько часов было перекрыто, а в 17:25 организовано в реверсивном режиме.
В результате аварии два пассажира «Мерседеса C 180» погибли на месте: 34-летний житель Ярославской области и 56-летняя гражданка Казахстана. Водитель был доставлен в больницу, где скончался от полученных в ДТП травм. Еще одного пассажира, 42-летнего жителя Ярославской области, госпитализировали в состоянии средней тяжести. Во втором «Мерседесе» пострадали двое: водитель и пассажир — 39-летний петербуржец. Первый получил травмы средней тяжести, второй — легкие.
Полиция проводит проверку по факту произошедшего.
Всего за 13 января в Ленобласти произошло 98 ДТП, два из которых были серьезными, сообщает УГИБДД. В них пострадали четверо взрослых и трое погибли. В Петербурге было зафиксировано 356 дорожных аварий, в том числе пять — с пострадавшими. Травмы получили пятеро взрослых и один ребенок. Погибших не было.