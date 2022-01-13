Смертельное лобовое ДТП перекрыло трассу Вологда — Новая Ладога в Ленобласти

Тяжелая авария полностью перекрыла движение по федеральной трассе А-114 Вологда — Новая Ладога в Бокситогорском районе Ленинградской области. Есть погибшие и пострадавшие.



Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 13 января в 15:20 на 350-м километре трассы, в районе села Сомино, лоб в лоб столкнулись два легковых автомобиля. В результате два человека погибли, еще четверо получили травмы.

На месте ДТП работают ГИБДД, скорая помощь, МЧС и сотрудники обслуживающей дорогу подрядной организации. Полиция устанавливает причины и обстоятельства произошедшего. Проезд по трассе временно перекрыт.