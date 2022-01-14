Канье Уэст вместо встречи с Путиным может отправиться в тюрьму. Его подозревают в избиении фаната

Рэпер Канье Уэст подозревается в избиении фаната. Об этом 14 января сообщает Variety со ссылкой на представителя полиции Лос-Анджелеса.
По версии полиции, в ночь на 13 января возле клуба Soho Warehouse в Лос-Анджелесе Канье ударил фаната, который попросил у него автограф. NBC News уточняет, что пострадавший якобы пытался снимать рэпера на видео.
Телеканал TMZ опубликовал видео, на котором Уэст кричит на женщину, рядом на земле лежит мужчина — якобы избитый музыкантом. При этом американские СМИ уточняют, что мужчина не получил серьезных повреждений. Если вину рэпера докажут, ему грозит до полугода лишения свободы.
Ранее сообщалось, что Канье Уэст якобы собирается посетить Россию и встретиться с Путиным. Одни представители музыканта это подтверждали, другие опровергали. В Кремле заявили, что подобную встречу не готовят.