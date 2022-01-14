Канье Уэст вместо встречи с Путиным может отправиться в тюрьму. Его подозревают в избиении фаната

Рэпер Канье Уэст подозревается в избиении фаната. Об этом 14 января сообщает Variety со ссылкой на представителя полиции Лос-Анджелеса.



По версии полиции, в ночь на 13 января возле клуба Soho Warehouse в Лос-Анджелесе Канье ударил фаната, который попросил у него автограф. NBC News уточняет, что пострадавший якобы пытался снимать рэпера на видео.



Телеканал TMZ опубликовал видео, на котором Уэст кричит на женщину, рядом на земле лежит мужчина — якобы избитый музыкантом. При этом американские СМИ уточняют, что мужчина не получил серьезных повреждений. Если вину рэпера докажут, ему грозит до полугода лишения свободы.

