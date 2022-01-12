Песков: Кремль не занимается поездкой Канье Уэста в Россию

Пресс-секретарь российского президента прокомментировал возможность встречи Владимира Путина и Канье Уэста.



«Я не думаю, что администрация президента является визави исполнителя <...> в плане организации его поездки», — цитирует 12 января заявление Дмитрия Пескова РИА Новости.



Пресс-секретарь главы государства также заявил, что Путин и Песков не знакомы так глубоко с творчеством исполнителя, чтобы давать оценки.



Накануне издание Billboard сообщило, что рэпер намерен приехать в Россию и встретиться с Владимиром Путиным. При этом представители Канье Уэста разошлись во мнениях, будет ли он выступать в Москве или нет.

