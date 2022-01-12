FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-12°C/Завтра: +2
74.84р84.88р
Карта пунктов вакцинацииОбраз жизниОбразованиеПромышленный ПетербургQR-код: что, где, когда, зачем

Песков: Кремль не занимается поездкой Канье Уэста в Россию

1
Печать

Пресс-секретарь российского президента прокомментировал возможность встречи Владимира Путина и Канье Уэста.

«Я не думаю, что администрация президента является визави исполнителя <...> в плане организации его поездки», — цитирует 12 января заявление Дмитрия Пескова РИА Новости.

Пресс-секретарь главы государства также заявил, что Путин и Песков не знакомы так глубоко с творчеством исполнителя, чтобы давать оценки.

Накануне издание Billboard сообщило, что рэпер намерен приехать в Россию и встретиться с Владимиром Путиным. При этом представители Канье Уэста разошлись во мнениях, будет ли он выступать в Москве или нет.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

SU LUX INN
какой же Позор! если бы хоть Немного думали о народе, то могли бы и заняться поездкой, как во всех Цивилизованных странах!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний