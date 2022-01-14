FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: -4
74.57р85.46р
Карта пунктов вакцинацииОбраз жизниЗимняя сказка в КронштадтеОбразованиеПромышленный ПетербургQR-код: что, где, когда, зачем

Мошенники дозвонились до петербурженки по Skype и раскрутили ее на 2 млн руб.

0
Печать

Петербургская пенсионерка лишилась накоплений, доверившись мошенникам. Женщина хотела разбогатеть на инвестициях, а в итоге «позолотила» анонимную ручку.

Как стало известно «Фонтанке» 14 января, накануне вечером в полицию обратилась 64-летняя жительница Фрунзенского района. Растерянная женщина рассказала, что 24 декабря в интернете увидела рекламу онлайн-инвестирования, зарегистрировалась на сайте, после чего ей позвонили через мобильное приложение Skype. Неизвестный объяснил петербурженке, куда и что вложить. Женщина вкладывала с 24 декабря по 10 января, посещая «Связной». В итоге она потеряла 2 167 035 рублей.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний