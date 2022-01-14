Мошенники дозвонились до петербурженки по Skype и раскрутили ее на 2 млн руб.

Петербургская пенсионерка лишилась накоплений, доверившись мошенникам. Женщина хотела разбогатеть на инвестициях, а в итоге «позолотила» анонимную ручку.
Как стало известно «Фонтанке» 14 января, накануне вечером в полицию обратилась 64-летняя жительница Фрунзенского района. Растерянная женщина рассказала, что 24 декабря в интернете увидела рекламу онлайн-инвестирования, зарегистрировалась на сайте, после чего ей позвонили через мобильное приложение Skype. Неизвестный объяснил петербурженке, куда и что вложить. Женщина вкладывала с 24 декабря по 10 января, посещая «Связной». В итоге она потеряла 2 167 035 рублей.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.