Риск дефолта в России подскочил на 20% на фоне заявлений МИД о безрезультатности переговоров с НАТО

Пятилетний CDS-спред на Россию, отражающий восприятие странового риска международными финансовыми рынками, днем 13 января резко опустился на 19%. Об этом в четверг сообщает РБК со ссылкой на данные терминала Bloomberg.
Как отмечает издание, это крупнейший однодневный скачок с марта 2020 года, когда оценка российского дефолта резко возросла на фоне пандемии коронавируса и опасений по поводу глубины рецессии в России. Обычно такое бывает, когда появляются очередные западные инициативы в сфере санкций.
Страновой риск показывает степень опасений, что действия правительства страны повлияют на способность должника, связанного с этой страной, исполнить обязательства. Такой инструмент, как кредитно-дефолтный своп (CDS), помогает его покупателю застраховаться от дефолта по обязательствам третьей стороны в обмен на регулярные платежи. Чем они выше, тем более рискованными считаются обстоятельства.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что США и их союзники по НАТО не готовы идти навстречу ключевым требованиям России. По словам дипломата, позиция альянса по вопросу о нерасширении «непробиваемая» и это «тревожно».
На фоне заявления Рябкова в четверг, 13 января, снизился курс рубля и обвалились индексы российского фондового рынка.