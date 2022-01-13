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Риск дефолта в России подскочил на 20% на фоне заявлений МИД о безрезультатности переговоров с НАТО

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Пятилетний CDS-спред на Россию, отражающий восприятие странового риска международными финансовыми рынками, днем 13 января резко опустился на 19%. Об этом в четверг сообщает РБК со ссылкой на данные терминала Bloomberg.

Как отмечает издание, это крупнейший однодневный скачок с марта 2020 года, когда оценка российского дефолта резко возросла на фоне пандемии коронавируса и опасений по поводу глубины рецессии в России. Обычно такое бывает, когда появляются очередные западные инициативы в сфере санкций.

Страновой риск показывает степень опасений, что действия правительства страны повлияют на способность должника, связанного с этой страной, исполнить обязательства. Такой инструмент, как кредитно-дефолтный своп (CDS), помогает его покупателю застраховаться от дефолта по обязательствам третьей стороны в обмен на регулярные платежи. Чем они выше, тем более рискованными считаются обстоятельства.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что США и их союзники по НАТО не готовы идти навстречу ключевым требованиям России. По словам дипломата, позиция альянса по вопросу о нерасширении «непробиваемая» и это «тревожно».

На фоне заявления Рябкова в четверг, 13 января, снизился курс рубля и обвалились индексы российского фондового рынка.

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Комментарии (7)

VKuser151346904
Завтра будет отскок...и в принципе все, что пишет о россии блумберг можно сразу отправлять в урну...
Brit
Скорее бы уже дефолт. Глядишь, квартиры резко подешевеют, до $100 за кв.м.
266374188
и враг бежит,,бежит,,,бежит,,бежит,,,пам-парам)))
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