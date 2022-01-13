Риск дефолта в России подскочил на 20% на фоне заявлений МИД о безрезультатности переговоров с НАТО

Пятилетний CDS-спред на Россию, отражающий восприятие странового риска международными финансовыми рынками, днем 13 января резко опустился на 19%. Об этом в четверг сообщает РБК со ссылкой на данные терминала Bloomberg.



Как отмечает издание, это крупнейший однодневный скачок с марта 2020 года, когда оценка российского дефолта резко возросла на фоне пандемии коронавируса и опасений по поводу глубины рецессии в России. Обычно такое бывает, когда появляются очередные западные инициативы в сфере санкций.

