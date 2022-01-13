Горожанин пьет и орет, а судья — нет. Судебный квартал на Добролюбова разделил местных по приоритетам

Фото: Илья Выдревич/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Реакция на изменения — а вернее, на их отмену — среди петербуржцев пошла сразу. Накануне местная жительница Елизавета Сиротенко разместила петицию на Change.org с кричащим названием «Верните парк «Тучков буян»! Мы против постройки Судебного квартала!». Она обращена к губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову и администрации города, а также правительству РФ (что характерно, управделами президента, которое спокойно застраивает участок, среди адресатов нет). В настоящий момент ее подписали чуть больше двух десятков человек. Она не единственная.



Помимо соображений благоустройства и архитектуры, комментаторов, конечно, впечатлил стиль принятия решений. Напомним, в 2019 году, за полгода до губернаторских выборов, тогда еще только и. о. главы города Александр Беглов заявил, что многолетний проект Судебного квартала на Ватном острове отменяется — по желанию жителей и по решению президента. Вместо этого завидный участок на берегу Малой Невы отдадут под парк. Кто-то сомневался уже тогда, но очень уж хотелось верить. А кроме того, тут же начался парад плюрализма. Архитектурный конкурс на лучшую концепцию. Провели серьезный разговор с жителями — нужны ли катамараны и кафе в нашем «Зарядье», и даже переспросили непосредственно во время выборов. Спорили, какие растения приживутся на уже созданном бетонном основании. Успели даже повозмущаться, что Дворец танца Эйфмана все же оставят на Добролюбова — мол, если уж парк, так только парк. Да что скрывать, «Фонтанка» и сама обсуждала с архитекторами соотношение экспертного и народного при наполнении общественного пространства.



Спустя два года управделами президента без лишнего шума решило поправить проект, Судебный квартал в полном составе возвращается на Ватный остров, за исключением жилых корпусов: их место займет здание Верховного суда, которое надо будет «обработать напильником», чтобы оно встало на этот фундамент. Что останется — под парк. С фонтаном.



«Ведь и всенародный опрос проводили, мы анкеты даже на выборных пунктах заполняли, в которых высказывали своё мнение — что же мы хотим видеть в будущем парке!» — вспоминают жители в социальных сетях. А действительно же, и название парку всем миром выбирали, и голосовали за лучшую концепцию.



Активисты движений «Центральный район за комфортную среду обитания», «Деревья Петербурга», «Большая Охта для жителей» и «Зеленая коалиция» опубликовали так называемое открытое обращение к губернатору города Александру Беглову. В нем выступают против застройки любого из участков, на которых когда-либо прописывали Судебный квартал: сам Ватный остров, территория у гостиницы «Охтинская», где теперь планируется жилье для судей, «Сад на Неве» на Смольной набережной, где в предвыборную пору собирались разместить здание Верховного суда и судебного департамента. Их требуют внести в перечень ЗНОП и разбить там зеленые зоны.



«Мы убеждены, что переезд Верховного суда из Москвы на любой из этих участков недопустим. Постоянные заявления об изменении планов и переноса строительства с одной территории на другую и обратно идут вразрез с мнением большинства жителей», — говорят активисты.

Надо ли говорить, что обсуждение под постом «ВКонтакте» очень быстро переходит на тему, можно ли гулять с собаками в парках. Некоторые, как водится, вспоминают о пустующих Крестах на Выборгской стороне, нуждающихся в деньгах и реконструкции, и полагают, что лучшего места для размещения высоких ведомств не придумать ко взаимной выгоде.

Что доставляет «подлинную боль», как считает администратор сообщества «Петроградская диаспора» Марфа Хромова-Борисова — так это «количество денег налогоплательщиков, в буквальном смысле закопанных в землю, и судьба проектов, над которыми годами работало множество людей». «Вывоз ГИПХа (старое название Российского научного центра «Прикладная химия», институт которого находился на Ватном острове. — Прим. «Фонтанки») за госсчет, теперь вот не самый дешевый конкурс на парк, результаты которого пора начать забывать. Далеко не первая «красивая» история на этом месте, которая кончилась ничем. Помните «Набережную Европы»? Жаль это признавать, но власти в который раз используют Ватный остров как разменную монету», — поделилась она в разговоре с «Фонтанкой».



Однако однозначной картины среди местных нет. К кварталу через дорогу прилегают жилые дома по проспекту Добролюбова, где некоторые были обеспокоены возможным будущим шумным соседством. «Вот лично я, которая там живет, ну буквально напротив, полностью поддерживаю идею строительства Судебного квартала. И очень рада, что там не будет зоны отдыха и развлечений. Жить мне будет спокойнее», — пишет Надежда на странице районного сообщества «Петроградская диаспора». С ней солидарен житель Петроградки Павел: «Ну и слава богу. Горожан пускать никуда нельзя. Они пить, орать и гадить будут», — реагирует он на известие о возвращении Судебного квартала.



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Как считает другая жительница Петроградского района, симбиоз «парк и суд» является оптимальным решением, звучат экономические аргументы: «Переезд Верховного суда в Санкт-Петербург, по всей видимости, является делом решенным, и я не вижу в нем ничего плохого. Вот «Газпром» переехал — и платит налоги в городской бюджет. В случае с судом появятся новые рабочие места, что тоже хорошо. Для жителей района появится новая благоустроенная и доступная зона. Как минимум половина участка будет так или иначе занята парком», — сказала «Фонтанке» Марина Суворова.



«Ну хоть «Сад на Неве» оставили в покое», — выдыхают третьи. «Я за проект в его нынешнем виде: сбалансированные площади под парк и застройку. Единственное, что меня выбешивает, непотопляемый театр Эйфмана, который подведен уже под крышу почти», — традиционно делится другая жительница Петроградской стороны, Галина Алексеева.



Мария Долбиш,

«Фонтанка.ру»

