«Людям с высоким уровнем дохода не нужно помогать из бюджета». Чубайс выступил за реформу соцполитики, рассказав о своих внучках

«У нас сегодня значительная часть основ социальной политики базируется на том, чтобы помогать категориям граждан – многодетные, пенсионеры… В итоге мои внучки получили субсидии по поводу коронавируса. Это неправильно», – посетовал на действующие правила государственной поддержки Чубайс.

Специальный представитель президента по связям с международными организациями Анатолий Чубайс заявил, что России нужны изменения в социальной политике. Соцполитика должна ориентироваться на доход, а не на категории граждан, передаёт 13 января агентство РИА Новости слова многолетнего высокопоставленного чиновника Кремля.

Анатолий Чубайс на встрече с Владимиром Путиным в 2015 году.

«Чего не хватает? Не хватает учета подушевого дохода. Конечно же, людям с высоким уровнем дохода не нужно помогать из бюджета, даже если у них пятеро детей или больше. Надо оказывать поддержку, основываясь на уровне подушевого дохода, или еще какой-то микс», – уверен Анатолий Чубайс.



Ранее в четверг экс-глава Роснано заявил, что президент Владимир Путин смог увести страну с «тупого» пути развития, который мог привести к «безнадежному отставанию».



В конце 2021 года сообщалось, что глава государства поручил кабмину, «Газпрому» и МИД РФ проработать идею Чубайса по перекачке в ЕС через действующие трубопроводы российского водорода.

