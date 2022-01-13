FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: -1
74.53р84.67р
Карта пунктов вакцинацииОбраз жизниЗимняя сказка в КронштадтеОбразованиеПромышленный ПетербургQR-код: что, где, когда, зачем

«Сами приползут». Вице-спикер Госдумы Толстой заявил, что Прибалтика и Финляндия вернутся в состав России

39
Печать

Россия должна быть восстановлена в границах Российской империи, заявил 13 января вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Об этом в четверг сообщает Znak.com.

Во время церемонии награждения журналистов в Госдуме по случаю Дня печати в четверг Толстой сообщил, что, когда к России присоединится ряд стран, ранее входивших в состав империи, то государства Прибалтики и Финляндия «сами приползут», осознав «ничтожность своего положения».

Фото: duma.gov.ru
ПоделитьсяПоделиться

Пётр Толстой не уточнил, каким именно образом могли бы произойти такие перемены на карте Европы, но не исключил, что это могло бы случиться в перспективе десятилетия.

Заявление прозвучало на фоне начала вывода военного контингента стран — участниц ОДКБ из Казахстана. Иностранная военная сила была введена в эту бывшую республику СССР 6 января по причине массовых беспорядков с экономическими и политическими требованиями протестующих. Помимо России военных направляли руководители Армении, Таджикистана, Киргизии и союзной с РФ Белоруссии.

Ранее в четверг замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил о «тупике», в который зашли переговоры с НАТО и США по вопросам гарантий безопасности и нерасширения Североатлантического альянса. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Финляндия и Швеция смогут быстро стать членами НАТО, если изъявят такое желание.

Фото: duma.gov.ru

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (39)

Cashmare
интересно, а в какую из стран уползет петро, осознав свою ничтожность
dedmoroz_5e4d8827384c2
зря смеётесь тут, сейчас ничего нельзя исключить)
одно важно, с Россией выгоднее дружить, чем скандалить с ней, от скандалов деньги заканчиваются у скандалистов, а новых не дают - это просто закон жизни)
Athair
Зачем нам эти товарищи в составе России? То Казахстан присоединить хотят, то прибалтов... Можно фразу Лаврова не буду цитировать?

Прибалты молодцы, присосались к ЕС и живут себе. У самых развитых, Эстонии: "Также в госбюджете на 2021 год запланировано более 1,4 млрд евро субсидий Европейского союза." На 22 год быстро бюджета не нашел, хотя он уже утвержден, и опять же с дефицитом.
И не надо их трогать, пусть субсидии ЕС осваивают, Германия богатая, сколько-то еще продержится.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний