Во время церемонии награждения журналистов в Госдуме по случаю Дня печати в четверг Толстой сообщил, что, когда к России присоединится ряд стран, ранее входивших в состав империи, то государства Прибалтики и Финляндия «сами приползут», осознав «ничтожность своего положения».

Россия должна быть восстановлена в границах Российской империи, заявил 13 января вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Об этом в четверг сообщает Znak.com .

Пётр Толстой не уточнил, каким именно образом могли бы произойти такие перемены на карте Европы, но не исключил, что это могло бы случиться в перспективе десятилетия.

Заявление прозвучало на фоне начала вывода военного контингента стран — участниц ОДКБ из Казахстана. Иностранная военная сила была введена в эту бывшую республику СССР 6 января по причине массовых беспорядков с экономическими и политическими требованиями протестующих. Помимо России военных направляли руководители Армении, Таджикистана, Киргизии и союзной с РФ Белоруссии.



Ранее в четверг замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил о «тупике», в который зашли переговоры с НАТО и США по вопросам гарантий безопасности и нерасширения Североатлантического альянса. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Финляндия и Швеция смогут быстро стать членами НАТО, если изъявят такое желание.

