Казахстан говорит о завершении протеста и подводит итоги — в Алма-Ате две тысячи задержанных

Антитеррористическая операция завершена почти во всех казахских регионах. За время протестов в Алма-Ате задержали почти две тысячи человек.
Красный уровень террористической опасности отменен с столице Казахстана и еще в 13 из 17 регионах страны. «При этом в городе Алма-Ате, Алма-Атинской и Жамбылской областях реализуются меры по установлению и задержанию террористов и лиц, причастных к иной преступной деятельности в период массовых беспорядков», — сказано 13 января в сообщении пресс-службы Комитета национальной безопасности страны.
Одновременно с этим информационный центр комендатуры Алма-Аты передает, что в городе за время протестов были задержаны 1925 человек — это, по мнению руководства страны, мародеры и участники незаконных акций. «Изъято 38 единиц огнестрельного оружия и 1 486 боеприпасов», — добавили в комендатуре.
Ранее предполагалось, что 13 января начнется вывод миротворцев ОДКБ из страны.