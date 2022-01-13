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Казахстан говорит о завершении протеста и подводит итоги — в Алма-Ате две тысячи задержанных

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Антитеррористическая операция завершена почти во всех казахских регионах. За время протестов в Алма-Ате задержали почти две тысячи человек.

Красный уровень террористической опасности отменен с столице Казахстана и еще в 13 из 17 регионах страны. «При этом в городе Алма-Ате, Алма-Атинской и Жамбылской областях реализуются меры по установлению и задержанию террористов и лиц, причастных к иной преступной деятельности в период массовых беспорядков», — сказано 13 января в сообщении пресс-службы Комитета национальной безопасности страны.

Одновременно с этим информационный центр комендатуры Алма-Аты передает, что в городе за время протестов были задержаны 1925 человек — это, по мнению руководства страны, мародеры и участники незаконных акций. «Изъято 38 единиц огнестрельного оружия и 1 486 боеприпасов», — добавили в комендатуре.

Ранее предполагалось, что 13 января начнется вывод миротворцев ОДКБ из страны.

Волнения в Казахстане начались 2 января из-за повышения цен на газ. Власти снизили его стоимость, однако экономические требования сменились политическими. 5 января правительство ушло в отставку, а президент Токаев сместил первого главу республики Нурсултана Назарбаева с поста председателя Совета безопасности и заявил о готовности к жестким действиям. Протесты достигли стадии разграбления банков и магазинов, в том числе оружейных. Штурмом брали отделы полиции, здания прокуратуры, местных администраций и комитета нацбезопасности. Был захвачен также аэропорт Алма-Аты.

Во всем Казахстане ввели режим ЧП. В ночь на 6 января стало известно, что миротворческие силы ОДКБ примут участие в подавлении беспорядков. Утром 7 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что отдал приказ «открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения». 8 января этот пост был удален из «Твиттера». Заместитель секретаря Совета безопасности Казахстана Азамат Абдымомунов снят с должности. По данным СМИ, он был назначенцем Назарбаева. По подозрению в госизмене арестован правая рука Назарбаева — экс-глава комитета национальной безопасности (КНБ), бывший премьер страны Карим Масимов.

По данным минздрава Казахстана, в результате столкновений погибли более 160 человек, более 2 000 пострадали. По данным на 11 января, задержаны около 10 тысяч человек, ущерб от беспорядков оценивается в 220 млн долларов.

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