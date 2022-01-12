Производство и продажи новых машин в России остались в «плюсе», несмотря на дефицит

По итогам 2021 года в России продажи новых автомобилей выросли по сравнению с предыдущим годом на 6%. Объемы производства увеличились на 10%. Об этом журналистам рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.



Как передает 12 января ТАСС, предварительно, за 2021 год в России выпустили более 1,5 миллиона машин. Общий рост производства автомобилей к 2020 году составил 10%, а отдельно в сегменте легковых машин — 8%. Продано было 1,8 миллиона новых машин, что более чем на 6% превышает результаты 2020 года. По словам Мантурова, сохранить положительную динамику удалось благодаря мерам стимулирования локализации и поддержки спроса на машины российского производства.