Производство и продажи новых машин в России остались в «плюсе», несмотря на дефицит

По итогам 2021 года в России продажи новых автомобилей выросли по сравнению с предыдущим годом на 6%. Объемы производства увеличились на 10%. Об этом журналистам рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.
Как передает 12 января ТАСС, предварительно, за 2021 год в России выпустили более 1,5 миллиона машин. Общий рост производства автомобилей к 2020 году составил 10%, а отдельно в сегменте легковых машин — 8%. Продано было 1,8 миллиона новых машин, что более чем на 6% превышает результаты 2020 года. По словам Мантурова, сохранить положительную динамику удалось благодаря мерам стимулирования локализации и поддержки спроса на машины российского производства.
В декабре глава Минпромторга заявлял, что, несмотря на дефицит полупроводников, ожидает, что по итогам 2021 года производство автомобилей в России вырастет на 7%. Из-за проблем с полупроводниками в минувшем году многие автопроизводители по всему миру, и российские в том числе, вынуждены были приостанавливать производства. На автомобильном рынке России образовался дефицит, который, по мнению Мантурова, может сохраниться и в первой половине 2022 года. В ноябре российский авторынок упал более чем на 20%.