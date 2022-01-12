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В Госдуме назвали условие для введения локдауна в России

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Глава комитета Госдумы по охране здоровья заявил, что локдаун может быть введен в России при заболеваемости более 40 тысяч человек в сутки.

«Если мы будем иметь в разы большее количество заболевших [чем 41 с небольшим тысяча заболевших], то не исключаю и такой вариант [локдаун]», — цитирует 12 января заявление Дмитрия Хубезова РИА Новости.

По его словам, показатель в 41 тысячу заболевших — это пик для российской системы здравоохранения. При этом он заверил, что такой сценарий маловероятен.

«В определенной степени можно сказать уверенно, что полного локдауна, конечно, не будет», — резюмировал Хубезов.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова спрогнозировала, что суточная заболеваемость ковидом в РФ может вырасти до шестизначных цифр. Главный научный сотрудник Центра им. Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что этот показатель может достигнуть 100–200 тысяч человек в сутки.

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Комментарии (14)

SERGEY111
Госдума ничего не решает - как скажут в АП так и будет , надо будет подгонять цифирьки не превышая 40 тысч значит подгонят . Полноценный локдаун в России это значит деньги из оффшоров придется обратно в российский бюджет загонять - кто ж на это у нас в здравом уме пойдет ?
AndrewBarsik
Поскольку госдура не имеет статуса иноагента, то всё, что там говорится и заявляется доверия не вызывает.
Leo.S
Истерить начинают, верующие и принужденные заканчиваются, бизнес на жиже буксует.
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