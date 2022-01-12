В Госдуме назвали условие для введения локдауна в России

Глава комитета Госдумы по охране здоровья заявил, что локдаун может быть введен в России при заболеваемости более 40 тысяч человек в сутки.



«Если мы будем иметь в разы большее количество заболевших [чем 41 с небольшим тысяча заболевших], то не исключаю и такой вариант [локдаун]», — цитирует 12 января заявление Дмитрия Хубезова РИА Новости.



По его словам, показатель в 41 тысячу заболевших — это пик для российской системы здравоохранения. При этом он заверил, что такой сценарий маловероятен.



«В определенной степени можно сказать уверенно, что полного локдауна, конечно, не будет», — резюмировал Хубезов.

