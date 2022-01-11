Роспотребнадзор: Суточное количество заболевших COVID-19 в России может достичь шестизначных цифр

Быстрое распространение «омикрон»-штамма COVID-19 может привести к серьезному росту заболеваемости в России. Об этом 11 января заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«То, что сегодня мы видим, к сожалению, создает в пессимистичном варианте прогноз по возможному растущему выявлению количества случаев, связанных с ковид-инфекцией, до шестизначных цифр на территории РФ, при неблагоприятном развитии и при несоблюдении тех требований, о которых мы говорим уже два года», — сказала она на заседании координационного совета при правительстве.
Попова добавила, что «омикрон» заразнее всех предыдущих вариантов, он имеет более короткий инкубационный период и распространяется быстрее.
В России количество инфицированных «омикрон»-штаммом превышает 300 человек. Случаи выявлены в 13 регионах страны, в том числе и в Петербурге.