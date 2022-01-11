FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-19°C/Завтра: -13
75.13р85.13р
Площадки для салюта - списокКарта пунктов вакцинацииОбраз жизниКуда пойти на новогоднихОбразованиеПромышленный Петербург

Роспотребнадзор: Суточное количество заболевших COVID-19 в России может достичь шестизначных цифр

11
Печать

Быстрое распространение «омикрон»-штамма COVID-19 может привести к серьезному росту заболеваемости в России. Об этом 11 января заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«То, что сегодня мы видим, к сожалению, создает в пессимистичном варианте прогноз по возможному растущему выявлению количества случаев, связанных с ковид-инфекцией, до шестизначных цифр на территории РФ, при неблагоприятном развитии и при несоблюдении тех требований, о которых мы говорим уже два года», — сказала она на заседании координационного совета при правительстве.

Попова добавила, что «омикрон» заразнее всех предыдущих вариантов, он имеет более короткий инкубационный период и распространяется быстрее.

В России количество инфицированных «омикрон»-штаммом превышает 300 человек. Случаи выявлены в 13 регионах страны, в том числе и в Петербурге.

По теме (8)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (11)

Aлекс67
Ребят, что делать то будем? Попова ведь сказала!
Лесомполем
Что сделал Роспотребнадзор, чтобы оградить (ограждать) заражённых от здоровых?
Antuan Rokanten
Чушь еще им не надоело нести? Когда это безумие закончится?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний