Число заболевших «омикроном» в России перевалило за 300

Роспотребнадзор назвал число заболевших новым штаммом коронавируса «омикрон» в РФ.



«Омикрон» впервые был выявлен 6 декабря прошлого года у граждан, которые вернулись из ЮАР. На сегодняшний день в нашей базе материал <...> от 305 человек», — заявила 11 января глава ведомства Анна Попова на заседании координационного совета по борьбе COVID-19, которое транслировал телеканал «Россия 24».



По ее словам, случаи новой вариации вируса зарегистрированы в 13 регионах РФ, включая Санкт-Петербург. Она констатировала, что чаще всего «омикрон» завозят в РФ из ОАЭ, Турции, Великобритании, ЮАР и Танзании.

