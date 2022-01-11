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Число заболевших «омикроном» в России перевалило за 300

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Роспотребнадзор назвал число заболевших новым штаммом коронавируса «омикрон» в РФ.

«Омикрон» впервые был выявлен 6 декабря прошлого года у граждан, которые вернулись из ЮАР. На сегодняшний день в нашей базе материал <...> от 305 человек», — заявила 11 января глава ведомства Анна Попова на заседании координационного совета по борьбе COVID-19, которое транслировал телеканал «Россия 24».

По ее словам, случаи новой вариации вируса зарегистрированы в 13 регионах РФ, включая Санкт-Петербург. Она констатировала, что чаще всего «омикрон» завозят в РФ из ОАЭ, Турции, Великобритании, ЮАР и Танзании.

Попова также отметила, новый штамм обнаружили уже в 152 странах мира. Она добавила, что распространение «омикрона» идет «очень быстро».

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