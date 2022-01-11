Заболеваемость COVID-19 в России может достичь 100–200 тыс. человек в сутки

В России заболеваемость COVID-19 из-за распространения штамма «омикрон» может достичь 100–200 тысяч человек в сутки. Об этом 11 января заявил главный научный сотрудник Центра им. Гамалеи Анатолий Альтштейн в эфире РБК.



«Судя по тому, что происходит в зарубежных странах сейчас во многих, такой прогноз имеет свои основания. Я думаю, что речь пойдет о 100–200 тыс. [человек]», — сказал профессор (цитата по ТАСС).



Во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова спрогнозировала, что суточная заболеваемость ковидом в РФ может вырасти до шестизначных цифр. Всему виной быстрое распространение «омикрона».

