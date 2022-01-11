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Заболеваемость COVID-19 в России может достичь 100–200 тыс. человек в сутки

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В России заболеваемость COVID-19 из-за распространения штамма «омикрон» может достичь 100–200 тысяч человек в сутки. Об этом 11 января заявил главный научный сотрудник Центра им. Гамалеи Анатолий Альтштейн в эфире РБК.

«Судя по тому, что происходит в зарубежных странах сейчас во многих, такой прогноз имеет свои основания. Я думаю, что речь пойдет о 100–200 тыс. [человек]», — сказал профессор (цитата по ТАСС).

Во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова спрогнозировала, что суточная заболеваемость ковидом в РФ может вырасти до шестизначных цифр. Всему виной быстрое распространение «омикрона».

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Комментарии (10)

261182581
Профессор! В каком переходе диплом брали? Или что-то не договариваете? Прокуратура! Ау! Этот адепт науки публично распространяет заведомо непроверенную инфу, я бы даже сказал-ложную. Она может посеять панику среди граждан,т.к. касается их безопасности и может создать угрозу для их жизни. Налицо все признаки статьи 207.1 УК РФ. Убедительная просьба проверить автора высказывания и издания, публикующие его на наличие преступления, в соответствие этой статьи. Соответствующее заявление от моего имени будет подано в Прокуратуру СП\б 12.01.2022
Иван 2пырьев
посмотрите на рост заболеваемости в мире и по странам европы в статистике на Яше. Удивитесь. Такой волны еще не было
Cveta
Сегодня канализацию что ли прорвало?
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