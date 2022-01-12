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В Бийске 12-летний мальчик умер после курения электронной сигареты

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Следственный комитет разбирается в обстоятельствах смерти 12-летнего подростка в Алтайском крае. Мальчик погиб после того, как покурил электронные сигареты вместе с сестрой и ее подругой. Об этом 12 января сообщает региональное управление СК.

Трагедия произошла в городе Бийске. Школьник и его сестра пришли к подруге, подымили и почувствовали себя плохо.

«На следующее утро бабушка девушки обнаружила потерпевших, находящихся в квартире в бессознательном состоянии. Девушки 17 и 18 лет были госпитализированы в медицинское учреждение, мальчика спасти не удалось», — говорится в сообщении ведомства. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

В декабре в студенческом общежитии под Лугой была найдена мертвая девушка, перед гибелью она использовала вейп.

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Комментарии (2)

SU LUX INN
электронные сигареты Должны быть воспрещены!
266129085
потому что надо нормальные сигареты курить за гаражами а не фигню всякую
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