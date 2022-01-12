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Старшая дочь Назарбаева не пришла на первое заседание мажилиса после протестов. О протестах на нем промолчали

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Старшая дочь Нурсултана Назарбаева Дарига не появилась на первом заседании мажилиса после протестов. Об этом 12 января сообщает Orda.kz.

Заседание продлилось всего 48 минут, и о беспорядках в стране не было сказано почти ни слова. Депутаты обсудили личное подсобное хозяйство, кинематографию и культуру, экологические правонарушения и реформирование жилищной политики. О протестах упомянул только председатель мажилиса Нурлан Нигматулин, который заявил, что парламентарии должны выполнить поручения Токаева, касающиеся кардинального реформирования системы нацбезопасности, поддержки МСБ и решения соцпроблем населения.

В обсуждениях не приняла участие старшая дочь первого президента Казахстана Дарига Назарбаева, которая является депутатом на протяжении уже трех созывов и считается крайне влиятельным человеком в стране. Ее помощница Жанна Ермекова сообщила, что Назарбаева находится на больничном у себя дома в Алма-Ате, у нее диагностирован коронавирус. «Течение ковида среднее», — уточнила Ермекова.

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