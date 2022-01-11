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ВОЗ рекомендует создавать новые вакцины для борьбы с «омикроном» и обновлять существующие

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Эксперты Всемирной организации здравоохранения рекомендовали усовершенствовать существующие и создавать новые вакцины от COVID-19 для борьбы с новыми штаммами, в том числе с «омикроном».

«Техническая консультативная группа полагает, что необходимо продолжать разрабатывать вакцины от COVID-19, которые имеют большое влияние на предотвращение новых заражений и распространения вируса в дополнение к предотвращению развития тяжелой формы заболевания и смерти. До тех пор, пока такие вакцины не станут доступными, а вирус мутирует, состав существующих препаратов от COVID-19 необходимо обновить, чтобы обеспечить уровень защиты против заражений вариантами, вызывающими озабоченность, включая «омикрон», а также новыми штаммами, рекомендованный ВОЗ», — сказано в заявлении организации, опубликованном 11 января (цитата по РИА Новости).

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России суточное количество заболевших может достичь шестизначных цифр из-за штамма «омикрон». Она отметила, что этот вариант заразнее всех предыдущих вариантов и распространяется быстрее. При этом, как подчеркнул министр здравоохранения Михаил Мурашко, предположения о менее тяжелом течении «омикрона» не соответствуют действительности.

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Комментарии (11)

пазузу
есть чудесный анекдот от одного умного экономиста: мы озабочены,почему фонд за борьбу против вируса капитализма неактивен? это враги! это диверсия! это вражеские отравленные бургеры! решение: бабосы им больше не дают,ребята. все просто в этом мире. я пропогандист пока гандист
guess
Сегодня улетел к праотцам глава Европарламента, многократно вакцинированный, да настолько, что не смог справится с бактерией, встречающейся повсеместно. Вот она скрытая война и утилизация масс. Иммунитет не прощает ковидонасилия ковидобесам.
22ilves
Ни разу не прививалась ни от одного из гриппов. Болела и жила дальше. Кто - то заражал меня, кого - то заражала я. Скорее всего в этой цепочки были и умершие - обычное дело. Но никто меня не продавливал на прививку и не трындел с выпученными глазами из каждого утюга 24/7 "ах, сегодня от гриппа умерло 5 стариков в домах престарелых и 3 пациента с ожирением". А они умирали, кстати. И еще как умирали.
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