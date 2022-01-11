ВОЗ рекомендует создавать новые вакцины для борьбы с «омикроном» и обновлять существующие

Эксперты Всемирной организации здравоохранения рекомендовали усовершенствовать существующие и создавать новые вакцины от COVID-19 для борьбы с новыми штаммами, в том числе с «омикроном».
«Техническая консультативная группа полагает, что необходимо продолжать разрабатывать вакцины от COVID-19, которые имеют большое влияние на предотвращение новых заражений и распространения вируса в дополнение к предотвращению развития тяжелой формы заболевания и смерти. До тех пор, пока такие вакцины не станут доступными, а вирус мутирует, состав существующих препаратов от COVID-19 необходимо обновить, чтобы обеспечить уровень защиты против заражений вариантами, вызывающими озабоченность, включая «омикрон», а также новыми штаммами, рекомендованный ВОЗ», — сказано в заявлении организации, опубликованном 11 января (цитата по РИА Новости).
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России суточное количество заболевших может достичь шестизначных цифр из-за штамма «омикрон». Она отметила, что этот вариант заразнее всех предыдущих вариантов и распространяется быстрее. При этом, как подчеркнул министр здравоохранения Михаил Мурашко, предположения о менее тяжелом течении «омикрона» не соответствуют действительности.