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«Это не так». Мурашко опроверг заявления о менее тяжелом течении «омикрона»

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Предположения о менее тяжелом течении COVID-19 при заражении «омикрон»-штаммом не соответствуют действительности. Об этом 11 января заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на заседании совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

«Несмотря на ряд заявлений, что «омикрон» дает там где-то не столь тяжелое течение, как «дельта», хочу проинформировать, что, к сожалению, все-таки это не так, потому что реанимационные отделения в ковид-госпиталях, да и вообще койки, мы контактируем с нашими коллегами за рубежом, заполнены», — сказал министр (цитата по РИА Новости).

Он отметил, что Россия находится в «переломной точке» борьбы с COVID-19. Вакцинация и ограничительные меры, по его словам, являются ключевыми факторами в сдерживании «взрывного роста заболеваемости населения».

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Комментарии (9)

goodbody
Стресс, который упорно нагнетают министры по здоровью почти везде ведет к выроботке кортизона, который парализует иммунную систему.
Когда же будет эндорфины, котрые поднимают иммунку ?
Ushat Pomoev
В США за последние сутки выявлено без малого полтора миллиона новых случаев Covid-19. Пару недель назад было раза в 4 меньше. Видимо, Мурашко что-то знает, и "скоро вашей Америке кирдык"?
Ivanov_I_I
>Россия находится в «переломной точке» борьбы с COVID-19

Уже третий год...
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