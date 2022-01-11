«Это не так». Мурашко опроверг заявления о менее тяжелом течении «омикрона»

Предположения о менее тяжелом течении COVID-19 при заражении «омикрон»-штаммом не соответствуют действительности. Об этом 11 января заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на заседании совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.



«Несмотря на ряд заявлений, что «омикрон» дает там где-то не столь тяжелое течение, как «дельта», хочу проинформировать, что, к сожалению, все-таки это не так, потому что реанимационные отделения в ковид-госпиталях, да и вообще койки, мы контактируем с нашими коллегами за рубежом, заполнены», — сказал министр (цитата по РИА Новости).

