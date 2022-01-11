Стрельба в убегающих людей не может считаться самообороной. Разъяснение Верховного суда

Даже если обвиняемый серьезно опасался за свою жизнь, стрельба в убегающих людей не может считаться самообороной. Соответствующее разъяснение дал Верховный суд РФ, сообщает 11 января ТАСС.
Подчинённые Вячеслава Лебедева изучили кассационное представление прокуратуры и жалобы потерпевших на приговор, когда коллегия присяжных признала мужчину виновным в убийстве двух человек и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью еще двум людям.
«Между сторонами был конфликт, и в день происшествия они снова поругались по телефону, в ходе разговора один из потерпевших кричал, что убьет обвиняемого. Буквально через несколько минут к дому подъехала машина, поэтому обвиняемый испугался, что оппонент решил исполнить свою угрозу и пострадать могут не только он, но и его малолетний внук, — рассказывает ТАСС историю спора. — В итоге он взял охотничье ружье и, зарядив его, вышел во двор. Обвиняемый сделал один выстрел в воздух, после чего двое приехавших бросились к машине, а двое — к калитке, тогда фигурант выстрелил через забор и ранил одного из мужчин, затем он вышел из ворот и выстелил в каждого из приехавших, причем один из них в этот момент убегал».
Ранее суд признал, что стрелок превысил самооборону, но принял во внимание неприязненные отношения сторон, угрозы расправой мужчине и факт ночного визита. Высшая судебная инстанция пришла к выводу, что приговор подлежат отмене, стрелок будет нести ответственность на общих основаниях, так как «вред посягавшему лицу причинен после того, как посягательство было предотвращено».
Напомним, что с 2015 года в России действует закон, по которому сотрудники ФСБ могут стрелять в местах скопления людей для предотвращения терактов.
В конце 2021 года Госдума приняла поправки в закон о полиции, которые существенно расширяют полномочия сотрудников МВД. Текст поправок ранее «Фонтанке» анализировал соавтор базового закона РФ об органах МВД, адвокат Вадим Клювгант.
В последний момент из поправок убрали положение, которое позволяет сотрудникам МВД применять оружие, если есть «действия, дающие основание расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции».
Новые правила были легализованы президентом Владимиром Путиным 21 декабря.