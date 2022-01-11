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Стрельба в убегающих людей не может считаться самообороной. Разъяснение Верховного суда

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Даже если обвиняемый серьезно опасался за свою жизнь, стрельба в убегающих людей не может считаться самообороной. Соответствующее разъяснение дал Верховный суд РФ, сообщает 11 января ТАСС.

Подчинённые Вячеслава Лебедева изучили кассационное представление прокуратуры и жалобы потерпевших на приговор, когда коллегия присяжных признала мужчину виновным в убийстве двух человек и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью еще двум людям.

«Между сторонами был конфликт, и в день происшествия они снова поругались по телефону, в ходе разговора один из потерпевших кричал, что убьет обвиняемого. Буквально через несколько минут к дому подъехала машина, поэтому обвиняемый испугался, что оппонент решил исполнить свою угрозу и пострадать могут не только он, но и его малолетний внук, — рассказывает ТАСС историю спора. — В итоге он взял охотничье ружье и, зарядив его, вышел во двор. Обвиняемый сделал один выстрел в воздух, после чего двое приехавших бросились к машине, а двое — к калитке, тогда фигурант выстрелил через забор и ранил одного из мужчин, затем он вышел из ворот и выстелил в каждого из приехавших, причем один из них в этот момент убегал».

Ранее суд признал, что стрелок превысил самооборону, но принял во внимание неприязненные отношения сторон, угрозы расправой мужчине и факт ночного визита. Высшая судебная инстанция пришла к выводу, что приговор подлежат отмене, стрелок будет нести ответственность на общих основаниях, так как «вред посягавшему лицу причинен после того, как посягательство было предотвращено».

Напомним, что с 2015 года в России действует закон, по которому сотрудники ФСБ могут стрелять в местах скопления людей для предотвращения терактов.

В конце 2021 года Госдума приняла поправки в закон о полиции, которые существенно расширяют полномочия сотрудников МВД. Текст поправок ранее «Фонтанке» анализировал соавтор базового закона РФ об органах МВД, адвокат Вадим Клювгант.

В последний момент из поправок убрали положение, которое позволяет сотрудникам МВД применять оружие, если есть «действия, дающие основание расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции».

Новые правила были легализованы президентом Владимиром Путиным 21 декабря.

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Комментарии (16)

Evgeniy Opel_Reshetov
Бред.
Можно ли вообще считать нападение предотвращённым, если нападавший убегает? Ответ НЕТ! Нет, Нет и ещё раз НЕТ!
Для того, чтобы это понять необходимо доподлинно осознать психологию мрази. Мразь никогда не оставит попытку нанести вред своей жертве. И даже будучи безсильной никогда не остановится, пока не реализует до конца свой умысел. Зачастую, получив отпор, мразь только лишь инсценирует бегство, но ни на миг не перестаёт мониторить ситуацию выжидая момент, когда жертва перестанет преследовать её и отвернётся, чтобы в этот самый момент снова нанести удар.
Этот Лебедев и его товарищи очень хреновые психологи.
Видимо никогда не имели дело с мразью. С настоящей мразью и в естественной среде. Я думаю если бы они в своей жизни в похожих ситуациях побывали, то мыслили бы совсем другими категориями.
Nothing
то есть, если ты подбежал к челу, ударил его чем-нить, к примеру, палкой по башке или ножом в живот и пустился наутек, то он не имеет права тебя догнать и отмутузить? Прэлэстно! Возьмем на заметку.
f0ntan
В убегающих в какую сторону? В сторону стреляющего? От него? Или в сторону за угол?
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