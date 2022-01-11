Стрельба в убегающих людей не может считаться самообороной. Разъяснение Верховного суда

Даже если обвиняемый серьезно опасался за свою жизнь, стрельба в убегающих людей не может считаться самообороной. Соответствующее разъяснение дал Верховный суд РФ, сообщает 11 января ТАСС.



Подчинённые Вячеслава Лебедева изучили кассационное представление прокуратуры и жалобы потерпевших на приговор, когда коллегия присяжных признала мужчину виновным в убийстве двух человек и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью еще двум людям.



«Между сторонами был конфликт, и в день происшествия они снова поругались по телефону, в ходе разговора один из потерпевших кричал, что убьет обвиняемого. Буквально через несколько минут к дому подъехала машина, поэтому обвиняемый испугался, что оппонент решил исполнить свою угрозу и пострадать могут не только он, но и его малолетний внук, — рассказывает ТАСС историю спора. — В итоге он взял охотничье ружье и, зарядив его, вышел во двор. Обвиняемый сделал один выстрел в воздух, после чего двое приехавших бросились к машине, а двое — к калитке, тогда фигурант выстрелил через забор и ранил одного из мужчин, затем он вышел из ворот и выстелил в каждого из приехавших, причем один из них в этот момент убегал».

