В России расширять права полиции на применение оружия не будут

«Единая Россия» убирает из законопроекта с правками закона «О полиции» новое право силовиков применять оружие на поражение, если есть «действия, дающие основание расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции». Соответствующую поправку внёс зампред профильного комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, член фракции «единоросов» Эрнест Валеев, сообщает 17 ноября ТАСС.
Депутат ответил на вопрос журналистов, сохранится ли нашумевшее новое положение в редакции законопроекта ко второму чтению.
«Нет, от него ушли… Оно в законопроекте не остается. Эту статью закона «О полиции» предлагается сохранить в действующей редакции», – ответил Валеев.
Инициатива парламентария была рекомендована профильным комитетом к принятию депутатами во втором чтении.
Целый пакет поправок к закону о полиции был внесён в Госдуму правительством РФ на волне карантинных ограничений весны 2020 года. Помимо расширения прав сотрудников МВД на применение оружия он давал полицейским право вскрывать автомобили, вводить ограничения в целых районах при этом с сотрудников МВД снималась ответственность. В первом чтении документ был принят в декабре 2020 года.
«Этот законопроект — творчество МВД, и правительство назначило заместителя министра внутренних дел представлять его в парламенте. Чистое ведомственное лоббирование, которое падает на благодатную почву увлечения всем репрессивным. Именно это характеризует сегодняшнюю практику нашего государства», – комментировал эти поправки в интервью «Фонтанке» соавтор первого закона РФ, который регламентировал работу МВД, соавтор Конституции 1993 года, адвокат Вадим Клювгант.