В России расширять права полиции на применение оружия не будут

«Единая Россия» убирает из законопроекта с правками закона «О полиции» новое право силовиков применять оружие на поражение, если есть «действия, дающие основание расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции». Соответствующую поправку внёс зампред профильного комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, член фракции «единоросов» Эрнест Валеев, сообщает 17 ноября ТАСС.



Депутат ответил на вопрос журналистов, сохранится ли нашумевшее новое положение в редакции законопроекта ко второму чтению.

