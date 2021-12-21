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Путин расширил полномочия полиции

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон о расширении полномочий полиции. Соответствующий документ о внесении изменений в федеральный закон «О полиции» опубликован 21 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон даёт сотрудникам правоохранительных органов право проникать в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории для задержания, а также оцеплять здания и территории. Кроме этого, полицейским теперь разрешено представляться задержанному «уже после прекращения им противоправных действий». Дополнительно полиция получает право вскрывать машины «для спасения жизни и обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и ЧС», для задержания подозреваемых или обвиняемых и при угрозе теракта.

«Фонтанка» рассказывала об этом законе после того, как он в трёх чтениях было принят Госдумой РФ. Подробнее о том, что теперь официально разрешено полицейским — в нашем материале.

При этом в МВД уже утвердили порядок проникновения сотрудников полиции в квартиры и дома граждан в их отсутствие и порядок принудительного вскрытия автомобилей граждан.

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Комментарии (9)

Набеглов
Когда уже он подпишет что-нибудь расширяющее права граждан.
Владислав М
Ждём роста полицейского беспредела.
vader
"Закон даёт сотрудникам правоохранительных органов право проникать в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории для задержания, а также оцеплять здания и территории." - просто так оцеплять, что ли? Типа захотелось? Или по каким-то причинам?
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