Путин расширил полномочия полиции

Закон даёт сотрудникам правоохранительных органов право проникать в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории для задержания, а также оцеплять здания и территории. Кроме этого, полицейским теперь разрешено представляться задержанному «уже после прекращения им противоправных действий». Дополнительно полиция получает право вскрывать машины «для спасения жизни и обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и ЧС», для задержания подозреваемых или обвиняемых и при угрозе теракта.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о расширении полномочий полиции. Соответствующий документ о внесении изменений в федеральный закон «О полиции» опубликован 21 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.

«Фонтанка» рассказывала об этом законе после того, как он в трёх чтениях было принят Госдумой РФ. Подробнее о том, что теперь официально разрешено полицейским — в нашем материале.



При этом в МВД уже утвердили порядок проникновения сотрудников полиции в квартиры и дома граждан в их отсутствие и порядок принудительного вскрытия автомобилей граждан.

