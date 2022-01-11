Петербуржец пожаловался на снежные кучи-гиганты, которые заполонили тротуары Боровой улицы

Во время вечерней прогулки житель Петербурга обнаружил на тротуарах Боровой улицы кучи снега, оставленные коммунальщиками. Не заметить их крайне сложно — горы из замерзших осадков на несколько метров вздымаются к небу.



Как рассказал читатель «Фонтанки» Алексей 11 января, проезжую часть чистили накануне вечером, 10-го числа. Все ненужное временно оставили на дорогах для пешеходов.