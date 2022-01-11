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Петербуржец пожаловался на снежные кучи-гиганты, которые заполонили тротуары Боровой улицы

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Во время вечерней прогулки житель Петербурга обнаружил на тротуарах Боровой улицы кучи снега, оставленные коммунальщиками. Не заметить их крайне сложно — горы из замерзших осадков на несколько метров вздымаются к небу.

Как рассказал читатель «Фонтанки» Алексей 11 января, проезжую часть чистили накануне вечером, 10-го числа. Все ненужное временно оставили на дорогах для пешеходов.

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«Фонтанке» в пресс-службе комитета по благоустройству Петербурга заявили, что складированный снег собираются вывезти этой ночью.

Утром аналогичная снежная куча появилась у входа в одно из административных зданий на пересечении улицы Черняховского и Транспортного переулка. Освещение проблемы в СМИ ускорило уборку — к полудню 11 января там появились два маленьких трактора.

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Комментарии (3)

f0ntan
Не пойму, зачем снег складировать на тротуарах Боровой, если совсем рядом, ну совсем рядом, на пересечении Рыбинской и Обводного, находится одна из снегоплавилен Водоканала
VKuser279092
А кто их заставляет ломать ноги вдоль ж.д. насыпи? Через дорогу нормальный тротуар вдоль домов от Расстанной до Рыбинской/Черниговской. Есть обозначенный переход на перекрёстке Боровой/Расстанной и регулируемый - на Боровой/Рыбинской/Черниговской. Лень дорогу перейти два раза? Ну так ломайте ноги, ещё можно по шпалам пойти (не благодарите за совет).
SlawaPiter
На пр.Ветеранов у человейника "солнечный город" совсем беда !!! Весь правый ряд сплошной СУГРОБ!
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