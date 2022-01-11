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После публикации «Фонтанки» к огромной куче снега на Черняховского приехали два маленьких трактора

Запрос, направленный в комблаг, и публикация фотографий кучи снега в центре Петербурга ускорили уборку.

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По словам очевидцев, к полудню 11 января на пересечении Транспортного переулка и улицы Черняховского появились два маленьких трактора, которые, по всей видимости, должны будут избавить территорию от снега.

Как они это будут делать — непонятно: куча больше тракторов в три раза. Пока коммунальщики взбираются на пик, удивляются и фотографируются. А «Фонтанка» продолжает следить за ситуацией.

Фото: Читатель «Фонтанки» Дмитрий
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Гора появилась у входа в административное здание после ночной уборки. Комитет по благоустройству это пока никак не прокомментировал.

Фото: Читатель «Фонтанки» Дмитрий

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Комментарии (8)

Артист ритуальных услуг
"коммунальщики взбираются на пик, удивляются и фотографируются" - а кто это сдеееелал?! Ай-яй-яй-яй-яй...
Static
Ждем новость, что кучу убрали. Или это уже другое и не интересно?
«Родники Сибири»
Хочется заказать публикацию «Фонтанке» о колоссальном политическом и экономическом уроне, который понесли Россия и народ после присоединения Крыма.
Может, после публикации вернут его обратно и жизнь наладится.
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