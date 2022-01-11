После публикации «Фонтанки» к огромной куче снега на Черняховского приехали два маленьких трактора

По словам очевидцев, к полудню 11 января на пересечении Транспортного переулка и улицы Черняховского появились два маленьких трактора, которые, по всей видимости, должны будут избавить территорию от снега.



Как они это будут делать — непонятно: куча больше тракторов в три раза. Пока коммунальщики взбираются на пик, удивляются и фотографируются. А «Фонтанка» продолжает следить за ситуацией.

