Марину Хлебникову выписывают из больницы. Певица рассказала, где будет жить после пожара

Певицу Марину Хлебникову, которая пострадала в квартирном пожаре два месяца назад, собираются выписать из больницы. Об этом сама артистка сообщила в своем Instagram-аккаунте.



«Сегодня мой лечащий врач позволил мне выписаться при условии, что я буду соблюдать все его предписания. Вы даже не представляете, как я этому рада! Домой вернуться пока не могу, поэтому поживу у друзей, которые мне помогали все это время», — рассказала она 11 января.



В своем обращении Хлебникова поблагодарила тех, кто оказывал ей поддержку во время восстановления — не только моральную, но и финансовую.

