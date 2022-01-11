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Марину Хлебникову выписывают из больницы. Певица рассказала, где будет жить после пожара

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Певицу Марину Хлебникову, которая пострадала в квартирном пожаре два месяца назад, собираются выписать из больницы. Об этом сама артистка сообщила в своем Instagram-аккаунте.

«Сегодня мой лечащий врач позволил мне выписаться при условии, что я буду соблюдать все его предписания. Вы даже не представляете, как я этому рада! Домой вернуться пока не могу, поэтому поживу у друзей, которые мне помогали все это время», — рассказала она 11 января.

В своем обращении Хлебникова поблагодарила тех, кто оказывал ей поддержку во время восстановления — не только моральную, но и финансовую.

Ранее «Фонтанка» писала, что артистку перевели из реанимации в общую палату, ее состояние стабилизировалось.

Хлебникова оказалась в больнице с ожогами лица и груди после пожара, который произошел в ее квартире в Москве. По некоторым данным, она уснула с сигаретой.

Марина Хлебникова — российская певица и ведущая, заслуженная артистка РФ. Прославилась песнями «Солнышко мое, вставай!» и «Чашка кофею».

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Комментарии (1)

iigaza
Сердобольные друзья сильно рискуют.
Где гарантия, что Хлебникова опять не нажрется и не уснет в постели с сигаретой.
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