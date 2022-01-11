Марину Хлебникову выписывают из больницы. Певица рассказала, где будет жить после пожара

Певицу Марину Хлебникову, которая пострадала в квартирном пожаре два месяца назад, собираются выписать из больницы. Об этом сама артистка сообщила в своем Instagram-аккаунте.
«Сегодня мой лечащий врач позволил мне выписаться при условии, что я буду соблюдать все его предписания. Вы даже не представляете, как я этому рада! Домой вернуться пока не могу, поэтому поживу у друзей, которые мне помогали все это время», — рассказала она 11 января.
В своем обращении Хлебникова поблагодарила тех, кто оказывал ей поддержку во время восстановления — не только моральную, но и финансовую.
Ранее «Фонтанка» писала, что артистку перевели из реанимации в общую палату, ее состояние стабилизировалось.
Хлебникова оказалась в больнице с ожогами лица и груди после пожара, который произошел в ее квартире в Москве. По некоторым данным, она уснула с сигаретой.
Марина Хлебникова — российская певица и ведущая, заслуженная артистка РФ. Прославилась песнями «Солнышко мое, вставай!» и «Чашка кофею».