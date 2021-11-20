ТАСС: Певица Марина Хлебникова уснула в постели с сигаретой, так начался пожар

Пожар в квартире певицы Марины Хлебниковой, после которого она была госпитализирована, начался с кровати. Об этом 20 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Установлено, что очаг возгорания находился в кровати Хлебниковой. Певица уснула с непотушенной сигаретой», — сказал собеседник агентства. Артистка получила ожоги лица и отравление дымом.

Пожар произошел накануне в Москве на Ратной улице. Baza сообщала, что Хлебникову поместили в реанимацию с ожогами лица и груди.