В экстренных службах назвали причину пожара, в котором пострадала Марина Хлебникова

Неосторожное обращение с огнем, по предварительной информации, стало причиной пожара в Москве, в котором пострадала певица Марина Хлебникова. Об этом 19 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.



«По предварительным данным, причиной пожара, в котором пострадала Хлебникова, стало неосторожное обращение с огнем при курении», — уточнил собеседник агентства.



В пресс-службе ГУ МЧС официально сообщили о пожаре в доме 14 по Ратной улице. 10 квадратных метров возгорания потушили к 22.51. Одного человека передали медикам, уточнили в ведомстве. Ранее Baza сообщала, что Хлебникова находится в реанимации с серьезными ожогами лица и груди.