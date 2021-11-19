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В экстренных службах назвали причину пожара, в котором пострадала Марина Хлебникова

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Неосторожное обращение с огнем, по предварительной информации, стало причиной пожара в Москве, в котором пострадала певица Марина Хлебникова. Об этом 19 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«По предварительным данным, причиной пожара, в котором пострадала Хлебникова, стало неосторожное обращение с огнем при курении», — уточнил собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МЧС официально сообщили о пожаре в доме 14 по Ратной улице. 10 квадратных метров возгорания потушили к 22.51. Одного человека передали медикам, уточнили в ведомстве. Ранее Baza сообщала, что Хлебникова находится в реанимации с серьезными ожогами лица и груди.

Марина Хлебникова — российская певица и ведущая, заслуженная артистка РФ. Прославилась песнями «Чашка кофею» и «Солнышко мое, вставай!»

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Комментарии (1)

kigorg
Здоровья тебе, Марья Искусница! Пойду Талалихина с Неголубого огонька переслушаю.
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