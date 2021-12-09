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«Состояние стабилизировалось». Певицу Хлебникову перевели в общую палату

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Певицу Марину Хлебникову, пострадавшую при пожаре в квартире, перевели из реанимации в общую палату. Состояние артистки стабилизировалось, рассказали 9 декабря в Instagram ее представители.

«Друзья, Марину перевели в палату! Состояние стабилизировалось. Спасибо каждому, кто поддерживал, кто сдавал кровь, звонил и писал тёплые слова!» — говорится в публикации.

Также авторы поста снова призвали поклонников не верить слухам, поскольку «до сих пор ни одного точного факта нигде не было озвучено», а подробностей не знает никто — кроме самой певицы, ее близких и официальных представителей.

Ранее сообщалось, что Хлебникову сняли с аппарата ИВЛ, она пришла в себя, а ее состояние «стабилизируется с каждым днем». Певица попала в реанимацию с ожогами лица и груди после пожара, произошедшего в ее московской квартире. По некоторым данным, она уснула с непотушенной сигаретой.

Марина Хлебникова — российская певица и ведущая, заслуженная артистка РФ. Прославилась песнями «Чашка кофею» и «Солнышко мое, вставай!».

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Комментарии (1)

Avs7153
— Лёлик! В таком виде я не могу. Мне нужно принять ванну, выпить чашечку кофе…
— Будет тебе там и ванна, будет тебе и кофа, будет и какава с чаем!
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