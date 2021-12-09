«Состояние стабилизировалось». Певицу Хлебникову перевели в общую палату

Певицу Марину Хлебникову, пострадавшую при пожаре в квартире, перевели из реанимации в общую палату. Состояние артистки стабилизировалось, рассказали 9 декабря в Instagram ее представители.

«Друзья, Марину перевели в палату! Состояние стабилизировалось. Спасибо каждому, кто поддерживал, кто сдавал кровь, звонил и писал тёплые слова!» — говорится в публикации.



Также авторы поста снова призвали поклонников не верить слухам, поскольку «до сих пор ни одного точного факта нигде не было озвучено», а подробностей не знает никто — кроме самой певицы, ее близких и официальных представителей.

