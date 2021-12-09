«Состояние стабилизировалось». Певицу Хлебникову перевели в общую палату

Певицу Марину Хлебникову, пострадавшую при пожаре в квартире, перевели из реанимации в общую палату. Состояние артистки стабилизировалось, рассказали 9 декабря в Instagram ее представители.
«Друзья, Марину перевели в палату! Состояние стабилизировалось. Спасибо каждому, кто поддерживал, кто сдавал кровь, звонил и писал тёплые слова!» — говорится в публикации.
Также авторы поста снова призвали поклонников не верить слухам, поскольку «до сих пор ни одного точного факта нигде не было озвучено», а подробностей не знает никто — кроме самой певицы, ее близких и официальных представителей.
Ранее сообщалось, что Хлебникову сняли с аппарата ИВЛ, она пришла в себя, а ее состояние «стабилизируется с каждым днем». Певица попала в реанимацию с ожогами лица и груди после пожара, произошедшего в ее московской квартире. По некоторым данным, она уснула с непотушенной сигаретой.