«Дышит сама». Представители Хлебниковой рассказали о ее самочувствии

Состояние певицы Марины Хлебниковой, пострадавшей при пожаре в собственной квартире, «стабилизируется с каждым днем». Об этом 6 декабря написали в Instagram представители артистки.
Авторы текста подчеркнули, что по поводу состояния Хлебниковой гуляет «много сплетен и вбросов», и призвали поклонников в них не верить. К певице пускают только семью, а ее близкие и представители не дают никому никаких комментариев.
«Марина дышит сама (не ИВЛ, не искусственная кома), её состояние стабилизируется с каждым днём, и полученные травмы постепенно заживают. Путь к восстановлению будет небыстрым (эту фразу точно поместят негативным заголовком везде), поэтому будем публиковать информацию о самочувствии Марины по мере более глобальных изменений», — говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что Хлебникову сняли с аппарата ИВЛ, она пришла в себя. Певица попала в реанимацию с ожогами лица и груди после пожара, произошедшего в ее московской квартире. По данным источников ТАСС, она уснула с непотушенной сигаретой.