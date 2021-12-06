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«Дышит сама». Представители Хлебниковой рассказали о ее самочувствии

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Состояние певицы Марины Хлебниковой, пострадавшей при пожаре в собственной квартире, «стабилизируется с каждым днем». Об этом 6 декабря написали в Instagram представители артистки.

Авторы текста подчеркнули, что по поводу состояния Хлебниковой гуляет «много сплетен и вбросов», и призвали поклонников в них не верить. К певице пускают только семью, а ее близкие и представители не дают никому никаких комментариев.

«Марина дышит сама (не ИВЛ, не искусственная кома), её состояние стабилизируется с каждым днём, и полученные травмы постепенно заживают. Путь к восстановлению будет небыстрым (эту фразу точно поместят негативным заголовком везде), поэтому будем публиковать информацию о самочувствии Марины по мере более глобальных изменений», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что Хлебникову сняли с аппарата ИВЛ, она пришла в себя. Певица попала в реанимацию с ожогами лица и груди после пожара, произошедшего в ее московской квартире. По данным источников ТАСС, она уснула с непотушенной сигаретой.

Марина Хлебникова — российская певица и ведущая, заслуженная артистка РФ. Прославилась песнями «Чашка кофею» и «Солнышко мое, вставай!».

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Комментарии (2)

jokir
«Заслуженная артистка России»??? Вы серьезно?
Хотя после после вручения медальки какому-то мажорику (сынку бандита) удивляться уже нечему…
тов
А кроме ургантов, рудинштейнов и тд и тп актеров лицом и певцов ртом других людей достойных упоминания что, нет?

В стране не умирают и не болеют ученые, капитаны, инженеры, которые много сделали для живущих в россии людей?

Как достала эта пена на поверхности. А журналисты сейчас кроме певцов и актеров никого не знают.
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