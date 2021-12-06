«Дышит сама». Представители Хлебниковой рассказали о ее самочувствии

Состояние певицы Марины Хлебниковой, пострадавшей при пожаре в собственной квартире, «стабилизируется с каждым днем». Об этом 6 декабря написали в Instagram представители артистки.



Авторы текста подчеркнули, что по поводу состояния Хлебниковой гуляет «много сплетен и вбросов», и призвали поклонников в них не верить. К певице пускают только семью, а ее близкие и представители не дают никому никаких комментариев.



«Марина дышит сама (не ИВЛ, не искусственная кома), её состояние стабилизируется с каждым днём, и полученные травмы постепенно заживают. Путь к восстановлению будет небыстрым (эту фразу точно поместят негативным заголовком везде), поэтому будем публиковать информацию о самочувствии Марины по мере более глобальных изменений», — говорится в публикации.

