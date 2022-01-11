Антициклон укутает Петербург туманом в ночные минус 20. Водителей просят не расслабляться

Об ухудшении погодных условий 11 января предупреждает ГУ МЧС по Петербургу. Синоптики обещают туманную ночь с температурой от –15 до –20 градусов в окрестностях, утро в молочной пелене и видимость местами до 500 метров — преимущественно в прибрежных районах.
Как рассказал «Фонтанке» главный петербургский синоптик Александр Колесов, там же в среду есть шансы увидеть изморозь.
По данным Центра «ФОБОС», погоду в регионе формирует скандинавский антициклон, который надвигается с северо-запада. Туман сгустился в ночь на вторник и местами продержался до обеда. Посмотреть на исчезающий из вида город на Неве можно здесь.
Ленобласти также предрекают туман, в ночь на 12 января может ударить мороз до –27 градусов. В прогнозе на 13-е число метель и ветер с порывами до 15–20 метров в секунду, который будет осложнять прогулки два дня.