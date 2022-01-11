Кипр разрешил ревакцинированным «Спутником Лайт» приезжать в страну без тестов

Власти Кипра решили без тестов на COVID-19 пускать в страну туристов с бустерной дозой российской вакцины «Спутник Лайт».



«Кипр считает разрешенными для поездок все вакцины, которые были одобрено Европейским агентством лекарственных средств, а также «Спутник V», Sinopharm, Sinovac, AstraZeneca-Covishield, AstraZeneca-SKBio, Covaxin, Novavax Nuvaxovid и «Спутник Лайт» (последний только в качестве бустера)», – сообщается 11 января на портале министерства туризма острова Visit Cyprus.



Ревакцинированные российским препаратом освобождены от сдачи тестов, а также не будут помещаться на карантин.

