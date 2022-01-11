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Кипр разрешил ревакцинированным «Спутником Лайт» приезжать в страну без тестов

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Власти Кипра решили без тестов на COVID-19 пускать в страну туристов с бустерной дозой российской вакцины «Спутник Лайт».

«Кипр считает разрешенными для поездок все вакцины, которые были одобрено Европейским агентством лекарственных средств, а также «Спутник V», Sinopharm, Sinovac, AstraZeneca-Covishield, AstraZeneca-SKBio, Covaxin, Novavax Nuvaxovid и «Спутник Лайт» (последний только в качестве бустера)», – сообщается 11 января на портале министерства туризма острова Visit Cyprus.

Ревакцинированные российским препаратом освобождены от сдачи тестов, а также не будут помещаться на карантин.

В АТОР уточнили, что до «Спутника Лайт» у путешественника должны быть сделаны две прививки «Спутником V». «В качестве единственной однодозовой прививки «Спутник Лайт» для въезда на Кипр по-прежнему не подходит», — заметили в ассоциации туроператоров.

Авиасообщение с Кипром было возобновлено прошлым летом. Власти республики в июле 2021-го объявили, что принимают российские сертификаты о вакцинации.

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Комментарии (1)

Ваксер
Пусть киприоты жрут свою мусаку. С таким подходом и вторую часть острова туркам подарят.
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