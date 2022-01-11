Неизвестные навалили кучу мусора у дверей совета депутатов в Комарово. Ее сразу убрали

Полиция ищет двоих мужчин, которые устроили свалку в неожиданном месте. С началом первой рабочей недели года они «поздравили» муниципальный совет в Курортном районе Петербурга.

Заявление в правоохранительные органы от представителей совета депутатов поселка Комарово поступило 10 января, пишет 47news. В нем говорилось, что 8-го числа двое неизвестных оставили мешки с отходами и содержимое мусорных баков на крыльце дома на Цветочной улице, 22. Там заседает муниципальный совет, также в здании находится музей «Келломяки — Комарово».



Злоумышленники попали в объективы камер наблюдения. На видео можно заметить, как к зданию подъезжает внедорожник, из которого выходят двое мужчин и вываливают мусор у входа. После этого они скрылись.

