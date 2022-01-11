Неизвестные навалили кучу мусора у дверей совета депутатов в Комарово. Ее сразу убрали

Полиция ищет двоих мужчин, которые устроили свалку в неожиданном месте. С началом первой рабочей недели года они «поздравили» муниципальный совет в Курортном районе Петербурга.
Заявление в правоохранительные органы от представителей совета депутатов поселка Комарово поступило 10 января, пишет 47news. В нем говорилось, что 8-го числа двое неизвестных оставили мешки с отходами и содержимое мусорных баков на крыльце дома на Цветочной улице, 22. Там заседает муниципальный совет, также в здании находится музей «Келломяки — Комарово».
Злоумышленники попали в объективы камер наблюдения. На видео можно заметить, как к зданию подъезжает внедорожник, из которого выходят двое мужчин и вываливают мусор у входа. После этого они скрылись.
«Мы, честно сказать, удивились. До этого таких акций не было», — заявила 11 января изданию глава муниципального образования Анастасия Журавская. Она добавила, что региональный оператор убрал мусор «почти сразу».
Муниципалы предполагают, что «подарок» им оставили приезжие дачники, так как местных могли легко узнать по видеозаписи с камеры.
Редакцию «Фонтанки» с начала года регулярно «заваливают» фотографиями неубранного мусора. Читатели жалуются на свалки во дворах и переполненные контейнеры. О том, почему «Невский экологический оператор» столкнулся с проблемами на старте «мусорной реформы», читайте здесь.