Пожар в доходном доме в центре Петербурга локализован. Сильно пострадали две квартиры

Больше двух часов боролись пожарные с коварным огнем в перекрытиях старинного дома в Адмиралтейском районе.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу 11 января, в 14:41 возгорание в доме 139 по набережной Фонтанки локализовали. Спасатели работают по 1-бис.
пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу
Сообщение о возгорании поступило около половины первого. Горела обстановка на площади 38 квадратных метров в квартире на третьем этаже, а также в перекрытиях между 3-м и 4-м этажами на площади в 32 квадратных метра.
Сначала ранг пожара в 12:35 повысили до «бис», потом из-за угрозы распространения в 13:16 — до двойки.
На месте огонь тушили 16 расчетов и 68 пожарных-спасателей.
Жильцов дома на время разместили в автобусе, который предоставил «Пассажиравтотранс».