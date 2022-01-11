Пожар в доходном доме в центре Петербурга локализован. Сильно пострадали две квартиры

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу 11 января, в 14:41 возгорание в доме 139 по набережной Фонтанки локализовали. Спасатели работают по 1-бис.

Больше двух часов боролись пожарные с коварным огнем в перекрытиях старинного дома в Адмиралтейском районе.

Сообщение о возгорании поступило около половины первого. Горела обстановка на площади 38 квадратных метров в квартире на третьем этаже, а также в перекрытиях между 3-м и 4-м этажами на площади в 32 квадратных метра.



Сначала ранг пожара в 12:35 повысили до «бис», потом из-за угрозы распространения в 13:16 — до двойки.

