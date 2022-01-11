FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-17°C/Завтра: -13
75.13р85.13р
Площадки для салюта - списокКарта пунктов вакцинацииОбраз жизниКуда пойти на новогоднихОбразованиеПромышленный Петербург

Пожар в доходном доме в центре Петербурга локализован. Сильно пострадали две квартиры

0
Печать

Больше двух часов боролись пожарные с коварным огнем в перекрытиях старинного дома в Адмиралтейском районе.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу 11 января, в 14:41 возгорание в доме 139 по набережной Фонтанки локализовали. Спасатели работают по 1-бис.

пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу

Сообщение о возгорании поступило около половины первого. Горела обстановка на площади 38 квадратных метров в квартире на третьем этаже, а также в перекрытиях между 3-м и 4-м этажами на площади в 32 квадратных метра.

Сначала ранг пожара в 12:35 повысили до «бис», потом из-за угрозы распространения в 13:16 — до двойки.

На месте огонь тушили 16 расчетов и 68 пожарных-спасателей.

Жильцов дома на время разместили в автобусе, который предоставил «Пассажиравтотранс».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний