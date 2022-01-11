Жильцов горящего в центре Петербурга дома на время тушения будут греть в автобусе

«Пассажиравтотранс» предоставил автобус для размещения жителей дома 139 по набережной Фонтанки, в котором сейчас тушат серьезный пожар.
Об этом 11 января сообщает пресс-служба ГУПа.
Возгоранию, как писала «Фонтанка», в 13:16 был присвоен второй, повышенный номер сложности.
Семь десятков пожарных тушат квартиру на третьем этаже, где огнем объято 38 квадратных метров, а также перекрытия между 3 и 4 этажами на площади 32 квадратных метров.
Сообщение о пожаре в доходном доме Сорокина поступило в 12:28.
Сведения о пострадавших не поступали.