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Жильцов горящего в центре Петербурга дома на время тушения будут греть в автобусе

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«Пассажиравтотранс» предоставил автобус для размещения жителей дома 139 по набережной Фонтанки, в котором сейчас тушат серьезный пожар.

Об этом 11 января сообщает пресс-служба ГУПа.

Возгоранию, как писала «Фонтанка», в 13:16 был присвоен второй, повышенный номер сложности.

Семь десятков пожарных тушат квартиру на третьем этаже, где огнем объято 38 квадратных метров, а также перекрытия между 3 и 4 этажами на площади 32 квадратных метров.

Сообщение о пожаре в доходном доме Сорокина поступило в 12:28.

Сведения о пострадавших не поступали.

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Комментарии (1)

XVozut
Ужас. Прочитал «будут гореть в автобусе»
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