Жильцов горящего в центре Петербурга дома на время тушения будут греть в автобусе

«Пассажиравтотранс» предоставил автобус для размещения жителей дома 139 по набережной Фонтанки, в котором сейчас тушат серьезный пожар.



Об этом 11 января сообщает пресс-служба ГУПа.



Возгоранию, как писала «Фонтанка», в 13:16 был присвоен второй, повышенный номер сложности.



Семь десятков пожарных тушат квартиру на третьем этаже, где огнем объято 38 квадратных метров, а также перекрытия между 3 и 4 этажами на площади 32 квадратных метров.



Сообщение о пожаре в доходном доме Сорокина поступило в 12:28.

