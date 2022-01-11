«Получите по яйцам». Экс-глава МИД Польши пригрозил России

Евродепутат и бывший глава МИД Польши Радослав Сикорский эмоционально отреагировал на слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что НАТО стало проектом по освоению «бесхозной земли» после распада Организации Варшавского договора и СССР.
«Мы не осиротели, потому что вы не были нашим отцом. Скорее серийным насильником. Поэтому по вам не скучают. А если попробуете еще раз, то получите по яйцам», — написал Сикорский в Twitter.
В российском МИД иронично прокомментировали заявление евродепутата. «Россия — женского рода. Видимо, Сикорский стал жертвой концепции гендерного разнообразия», — отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
«Фонтанка» писала, что накануне в Женеве состоялись российско-американские переговоры по стратегической стабильности. Москва заверила, что не собирается нападать на Украину, и призвала Вашингтон радикально пересмотреть отношения с РФ. Также была затронута тема нерасширения НАТО, однако стороны не достигли прогресса по этому вопросу.