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«Получите по яйцам». Экс-глава МИД Польши пригрозил России

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Евродепутат и бывший глава МИД Польши Радослав Сикорский эмоционально отреагировал на слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что НАТО стало проектом по освоению «бесхозной земли» после распада Организации Варшавского договора и СССР.

«Мы не осиротели, потому что вы не были нашим отцом. Скорее серийным насильником. Поэтому по вам не скучают. А если попробуете еще раз, то получите по яйцам», — написал Сикорский в Twitter.

В российском МИД иронично прокомментировали заявление евродепутата. «Россия — женского рода. Видимо, Сикорский стал жертвой концепции гендерного разнообразия», — отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«Фонтанка» писала, что накануне в Женеве состоялись российско-американские переговоры по стратегической стабильности. Москва заверила, что не собирается нападать на Украину, и призвала Вашингтон радикально пересмотреть отношения с РФ. Также была затронута тема нерасширения НАТО, однако стороны не достигли прогресса по этому вопросу.

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Комментарии (29)

AP-SPb
"Ох, Моська, знать она сильна раз лает на слона" :)))
dedmoroz_5e4d8827384c2
глобальным кукловодам какую-нибудь соседнюю страну поднять на Россию уже сил не хватает, денег хватает только на мелкий сброд, как в Казахстане, который разбегается толпой уже просто от шума от нескольких Ил-76 с нормальной такой десантурой, а сами идти сюда воевать они сразу пас)) статус-кво)
264728551
Смешная страна Польша. Что они хоть производят то? Чипчы Pringles и какие то приправы для готовки? Гонору как будто на Марс слетали и iPhone слепили
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