Кучу с Черняховского оперативно вывезли. В комблаге признали ошибку подрядчика

За два часа коммунальщики справились с большой кучей, лежащей с ночи на пересечении улицы Черняховского и Транспортного переулка в Петербурге.
Грузовик увез последний грязный снег в лучах солнца 11 января. По словам очевидцев, на месте была представитель ГУЖА, собравшая целую комиссию по ликвидации последствий некачественной уборки.
«Вал снега под вывоз был некорректно сформирован представителями привлечённой компании. В течение суток вал будет вывезен. Компании указано на ошибочность и недопустимость подобных действий», — прокомментировали в комитете по благоустройству.
«Фонтанка» написала о куче снега во вторник утром. После публикации к месту прибыли два погрузчика, а за ними трактор и грузовик.