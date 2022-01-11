Кучу с Черняховского оперативно вывезли. В комблаге признали ошибку подрядчика

За два часа коммунальщики справились с большой кучей, лежащей с ночи на пересечении улицы Черняховского и Транспортного переулка в Петербурге.



Грузовик увез последний грязный снег в лучах солнца 11 января. По словам очевидцев, на месте была представитель ГУЖА, собравшая целую комиссию по ликвидации последствий некачественной уборки.