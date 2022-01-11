FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-17°C/Завтра: -13
75.13р85.13р
Площадки для салюта - списокКарта пунктов вакцинацииОбраз жизниКуда пойти на новогоднихОбразованиеПромышленный Петербург

Кучу с Черняховского оперативно вывезли. В комблаге признали ошибку подрядчика

4
Печать

За два часа коммунальщики справились с большой кучей, лежащей с ночи на пересечении улицы Черняховского и Транспортного переулка в Петербурге.

Грузовик увез последний грязный снег в лучах солнца 11 января. По словам очевидцев, на месте была представитель ГУЖА, собравшая целую комиссию по ликвидации последствий некачественной уборки.

Фото: Читатель «Фонтанки» Дмитрий
ПоделитьсяПоделиться

«Вал снега под вывоз был некорректно сформирован представителями привлечённой компании. В течение суток вал будет вывезен. Компании указано на ошибочность и недопустимость подобных действий», — прокомментировали в комитете по благоустройству.

«Фонтанка» написала о куче снега во вторник утром. После публикации к месту прибыли два погрузчика, а за ними трактор и грузовик.

Фото: Читатель «Фонтанки» Дмитрий

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

AP-SPb
А с остальных улиц Центра они когда кучи вывезут? Гороховая со стороны Центрального района не чистится совсем, на набережной канала Грибоедова не ступало колесо трактора, даже Казанскую за собором всего один раз поковыряли так, на отъ... для галочки, толком ничего не вывезя. И это за почти 2 месяца уже...
Параллакс
Показательные выступления прошли на пять
267053733
Они еще Шкапина не видели
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний