Кремль: Шендерович* покидает Россию, чтобы скрыться от суда. Иноагентство ни при чем

В Кремле не считают, что планируемый писателем Виктором Шендеровичем* (признан в РФ иноагентом) отъезд из России связан с его иноагентским статусом. Вероятно, это попытка скрыться от суда по претензиям оппонентов, заявил 11 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это не может быть исходом объявления иностранным агентом, потому что собственно наименование иностранным агентом не ограничивает ни в правах, не ограничивает ни в возможности осуществлять деятельность, ни в чем, поэтому это не может быть связано с этим. Если я правильно понял сообщения СМИ на эту тему, то там речь идет о том, что в свое время он совершил какие-то или высказывания, или публикации с некими утверждениями, которые сейчас оспариваются в суде. По всей видимости, просто попытка скрыться от в данном случае рассмотрения в суде претензий его оппонентов. Это ни к каким статусам никакого отношения не имеет», — цитирует Пескова РИА Новости.
Ранее стало известно, что публицист Виктор Шендерович решил уехать из России. Он заявил, что «откажется от личного участия в уголовном деле, которое ему светит по заявлению Пригожина» и «продолжит исполнять функцию иностранного агента — снаружи от родины, зато без намордника».
В конце декабря компания «Конкорд» сообщила о передаче заявления в полицию Москвы о возбуждении уголовного дела в отношении писателя по статье «Клевета», объяснив, что тот в прямом эфире «Эха Москвы» допустил ложные высказывания о бизнесмене Пригожине.
24 декабря Приморский районный суд Санкт-Петербурга взыскал с «Эха Москвы» в пользу Евгения Пригожина 1 млн рублей, а с Шендеровича* — 100 тыс. рублей. Главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов проинформировал РБК о намерении обжаловать решение.
30 декабря писатель был включён Минюстом в список иноагентов.
* Включен в реестр иностранных агентов Минюста.