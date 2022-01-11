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Кремль: Шендерович* покидает Россию, чтобы скрыться от суда. Иноагентство ни при чем

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В Кремле не считают, что планируемый писателем Виктором Шендеровичем* (признан в РФ иноагентом) отъезд из России связан с его иноагентским статусом. Вероятно, это попытка скрыться от суда по претензиям оппонентов, заявил 11 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это не может быть исходом объявления иностранным агентом, потому что собственно наименование иностранным агентом не ограничивает ни в правах, не ограничивает ни в возможности осуществлять деятельность, ни в чем, поэтому это не может быть связано с этим. Если я правильно понял сообщения СМИ на эту тему, то там речь идет о том, что в свое время он совершил какие-то или высказывания, или публикации с некими утверждениями, которые сейчас оспариваются в суде. По всей видимости, просто попытка скрыться от в данном случае рассмотрения в суде претензий его оппонентов. Это ни к каким статусам никакого отношения не имеет», — цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее стало известно, что публицист Виктор Шендерович решил уехать из России. Он заявил, что «откажется от личного участия в уголовном деле, которое ему светит по заявлению Пригожина» и «продолжит исполнять функцию иностранного агента — снаружи от родины, зато без намордника».

В конце декабря компания «Конкорд» сообщила о передаче заявления в полицию Москвы о возбуждении уголовного дела в отношении писателя по статье «Клевета», объяснив, что тот в прямом эфире «Эха Москвы» допустил ложные высказывания о бизнесмене Пригожине.

24 декабря Приморский районный суд Санкт-Петербурга взыскал с «Эха Москвы» в пользу Евгения Пригожина 1 млн рублей, а с Шендеровича* — 100 тыс. рублей. Главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов проинформировал РБК о намерении обжаловать решение.

30 декабря писатель был включён Минюстом в список иноагентов.

* Включен в реестр иностранных агентов Минюста.

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Комментарии (32)

X-кот
Пригожин нашел прекрасный выход - дела делать чужими ручками из шапито под кличкой "суд", а то его список "добрых" дел уже даже сатана устал читать
dimas062
Зато пригожин будет строить судейский квартал вместо парка (так на РБК написано, на всякий случай).
Алик-1
Молодец: статус иноагента получил и сам же его подтвердил. И все без кривляний. Небось адвокат сказал: Я вас умоляю, Агвидор... В этот раз за базар придется ответить.
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