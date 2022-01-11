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Важный шаг к признанию «Спутника V» в Европе. Агентство ЕС положительно оценило производственные стандарты вакцины

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Европейское агентство лекарственных средств дало положительное заключение по поводу признания производственных стандартов «Спутника V».

«ЕМА уже приезжало, и у нас нет критических замечаний по части проведения клинических исследований, мы получили положительное заключение», — цитирует 11 января РИА Новости заявление замглавы Центра Гамалеи Дениса Логунова.

По его словам, производственные стандарты в РФ и Европе должны быть гармонизированы. Он отметил, что в этом отношении уже «ведется работа».

«Спутник V» в Евросоюзе пока не признали. При этом Европейское агентство по лекарственным препаратам ведет переговоры с производителем российской вакцины. В финском минздраве ранее «Фонтанке» рассказали, что предложение о признании «Спутника V» упирается в проверку производства и контроль качества.

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Комментарии (7)

Modest_5e4ce41f7533b
Интересно было бы узнать мнение о нашей вакцине тамошних торчков.
f0ntan
Чтобы ответно признать Пфайзер или АстраЗенику в России, они нам тоже должны показать свое производство, чтобы мы удостоверились, что оно соответствует российским стандартам
Shrkv
Бла, бла, бла, очередное непонятно что, топит за жижу
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