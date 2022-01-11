Важный шаг к признанию «Спутника V» в Европе. Агентство ЕС положительно оценило производственные стандарты вакцины

Европейское агентство лекарственных средств дало положительное заключение по поводу признания производственных стандартов «Спутника V».



«ЕМА уже приезжало, и у нас нет критических замечаний по части проведения клинических исследований, мы получили положительное заключение», — цитирует 11 января РИА Новости заявление замглавы Центра Гамалеи Дениса Логунова.



По его словам, производственные стандарты в РФ и Европе должны быть гармонизированы. Он отметил, что в этом отношении уже «ведется работа».

