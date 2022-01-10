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«Слегка вонючий». Рябков сравнил Bloomberg с сыром рокфор

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Замглавы МИД РФ Сергей Рябков поспорил с журналистом Bloomberg и сравнил американское издание с сыром рокфор.

«Bloomberg передаёт американскую позицию в ее мейнстримовом изложении. И фрагментарную подачу дает российской позиции, когда это удобно. Когда это может разукрасить. Как сыр рокфор, слегка вонючий. Вот чем занимается Bloomberg, подавая российскую позицию», — сказал он 10 января на пресс-конференции по итогам переговоров с США по стратегической стабильности.

Также Рябков говорил о том, что разговор с американцами, который состоялся в Женеве, был сложным и глубоким. По его словам, США серьезно подошли к российским предложениям по безопасности. При этом НАТО не собирается закрывать свои двери для других стран и отказываться от расширения.

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Комментарии (3)

Денеб
А с чем сравнить российский МИД? Есть одно сравнение, но стыдно сказать.....неприличное слово.....
kоt-obormot
А Симоньяновское тудей на какой сорт тянет?
Я Иванов
Прикольно. Так и есть. Фонтанка занимается тем же самым и часто. Пример: Беглов угрожает городу новой волной коронавируса.
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