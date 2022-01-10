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Жене владельца «Рив Гош» Инне Мейер запретили распоряжаться квартирой

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Московский райсуд Петербурга наложил арест на имущество Инны Мейер – жены и партнера Августа Мейера, владельца «Рив Гош» и экс-совладельца «Юлмарта». Оба обвиняются в крупном мошенничестве.

Как сообщает 10 января объединенная пресс-служба судов города, Мейер и иным лицам по договоренности запрещено распоряжаться квартирой. Об этом ходатайствовало следствие.

В декабре Инну Мейер отправили под домашний арест до 7 февраля, ее мужа – на тот же срок в СИЗО.

Владелец «Рив Гош», экс-совладелец «Юлмарта» Август Мейер, его жена Инна и предприниматель Елена Стрельцова были задержаны 8 декабря. Бизнесменам вменяют два эпизода мошенничества на 2,3 млрд рублей. Эти деньги были получены на развитие бизнеса незадолго до краха «Юлмарта» и якобы были похищены у Сбербанка.

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