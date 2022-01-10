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Полиция выставила счёт экс-главе петербургского штаба Навального*. С Фатьяновой требуют 4 млн за переработку силовиков на митингах

Полиция Петербурга обратилась в суд с иском к Ирине Фатьяновой. Бывшую главу городского штаба Алексея Навального* (организация признана экстремистской и ликвидирована в 2021 году) принуждают к оплате работы силовиков на прошлогодних митингах.

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Об иске, направленном в Дзержинский районный суд, сообщается в Telegram-канале проекта «Апология протеста». В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сделали подсчёты после прошлогодних несанкционированных митингов 23 и 31 января. В эти дни внеурочно трудился 1 391 сотрудник полиции, ведомству пришлось потратиться на оплату 1 462 дней работы сверх графика. Это вылилось в сумму 3,9 млн рублей. Её и требует полиция от Фатьяновой.

«1 391 сотруднику произвели выплаты за 1 462 дня сверхурочной работы во время акций 23 и 31 января. Причем сделали это вместо того, чтобы за переработки дать выходные (можно или так, или так, как выяснилось). Премии, получается. Странно, что они не повесили расходы на использование спецтехники, которой расчищали улицы не от снега, а от мирных людей в январе. И на том спасибо!» — прокомментировала в своём Telegram-канале Ирина Фатьянова.

В объединённой пресс-службе судов уточнили, что иск принят к производству. Заседание назначено на 15 февраля.

В ноябре пошлого года экс-глава штаба Навального в Петербурге Ирина Фатьянова уехала из России. Этому решению предшествовал обыск по делу о перекрытии дорог на январских несанкционированных митингах. У Фатьяновой тогда был статус свидетеля.

*Штабы Навального признаны экстремистской организацией и ликвидированы в 2021 году.

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Комментарии (27)

БЕСПРАВНЫЙ , УНИЖЕННЫЙ РОССИЙСКИЙ НАРОД!!!
VKuser3931563
Ждем счета за несанкционированные пожары, инфаркты и прочее.
VKuser54628618
это СЮР какой-то или БРЕД, такого просто не может быть, в стране как в палатеN6,так можно любого в долговую яму укатать, хотя, что тут размышлять если людей травят и убивают, увы...
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