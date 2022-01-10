Полиция выставила счёт экс-главе петербургского штаба Навального*. С Фатьяновой требуют 4 млн за переработку силовиков на митингах

Об иске, направленном в Дзержинский районный суд, сообщается в Telegram-канале проекта «Апология протеста». В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сделали подсчёты после прошлогодних несанкционированных митингов 23 и 31 января. В эти дни внеурочно трудился 1 391 сотрудник полиции, ведомству пришлось потратиться на оплату 1 462 дней работы сверх графика. Это вылилось в сумму 3,9 млн рублей. Её и требует полиция от Фатьяновой.



«1 391 сотруднику произвели выплаты за 1 462 дня сверхурочной работы во время акций 23 и 31 января. Причем сделали это вместо того, чтобы за переработки дать выходные (можно или так, или так, как выяснилось). Премии, получается. Странно, что они не повесили расходы на использование спецтехники, которой расчищали улицы не от снега, а от мирных людей в январе. И на том спасибо!» — прокомментировала в своём Telegram-канале Ирина Фатьянова.

