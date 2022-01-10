В Петербурге сожгли 19,5 тонны голубого мака из-за килограмма соломы

Петербургская таможня 10 января отчиталась об уничтожении почти 20 тонн семян мака, содержащих в себе наркотическое вещество. Груз прибыл на Котлинский таможенный пост, откуда отправился в печь.



Семена были упакованы в 780 мешков общим весом 19,5 тонны. В декларации было указано, что товар предназначается для внутреннего потребления.