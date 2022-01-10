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В Петербурге сожгли 19,5 тонны голубого мака из-за килограмма соломы

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Петербургская таможня 10 января отчиталась об уничтожении почти 20 тонн семян мака, содержащих в себе наркотическое вещество. Груз прибыл на Котлинский таможенный пост, откуда отправился в печь.

Семена были упакованы в 780 мешков общим весом 19,5 тонны. В декларации было указано, что товар предназначается для внутреннего потребления.

Фото: Северо-Западное таможенное управление
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«В рамках проведения таможенного контроля в отношении товарной партии была назначена и проведена таможенная экспертиза. Согласно заключению эксперта, исследованная проба товара была идентифицирована как «семена растения вида мак снотворный с массовой долей высушенной соломы 0,006 мас. %», то есть содержащего в составе наркотическое средство», — говорится в сообщении. Это чуть более 1 килограмма от общей массы.

Выпуск всей партии в итоге был приостановлен, в отношении таможенного представителя возбуждено дело об административном правонарушении. Суд решил конфисковать мак, а затем сжечь в печи.

Фото: Северо-Западное таможенное управление

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Комментарии (10)

Arkos
Интересно , как правильно должна поступить таможня, если в 100 тонн муки высыпать 2 кг опиума и смешать ?
Возможные варианты:
1. Спалить всё
2. сепарировать муку от опиума
3. испечь колобка ( Последний Богатырь)
4. испечь булочки и обсыпать их голубым маком из упомянутой в статье партии.
mikelbas
Булочки с маком, благодаря бдительности таможни, теперь под запретом.
Ваксер
а теперь маковые поля тоже терроризм?
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