В Петербурге сожгли 19,5 тонны голубого мака из-за килограмма соломы

Петербургская таможня 10 января отчиталась об уничтожении почти 20 тонн семян мака, содержащих в себе наркотическое вещество. Груз прибыл на Котлинский таможенный пост, откуда отправился в печь.
Семена были упакованы в 780 мешков общим весом 19,5 тонны. В декларации было указано, что товар предназначается для внутреннего потребления.
«В рамках проведения таможенного контроля в отношении товарной партии была назначена и проведена таможенная экспертиза. Согласно заключению эксперта, исследованная проба товара была идентифицирована как «семена растения вида мак снотворный с массовой долей высушенной соломы 0,006 мас. %», то есть содержащего в составе наркотическое средство», — говорится в сообщении. Это чуть более 1 килограмма от общей массы.
Выпуск всей партии в итоге был приостановлен, в отношении таможенного представителя возбуждено дело об административном правонарушении. Суд решил конфисковать мак, а затем сжечь в печи.