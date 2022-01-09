В Петербурге свободны 50% коронавирусных коек в больницах

В Петербурге относительно норматива Минздрава остаются свободными 50,77% ковидного коечного фонда. Об этом 9 января говорится в перечне показателей эпидемиологической ситуации города.
Всего в городе развернуто 8 002 койки для больных коронавирусом и пневмониями. Для приема таких пациентов задействованы 14 региональных и 3 федеральных стационара.
Количество поступивших за последние сутки новых ковидных пациентов — 311 человек, это значительно ниже результата сутками ранее, когда был поставлен рекорд 2022 года.
Всего в стационарах находятся на лечении 5 726 человек, 613 человек находятся в реанимации, 367 — на аппарате ИВЛ. За последние сутки выписали 82 человека.
Во временном госпитале в «Ленэкспо» находится 171 пациент, 313 человек — на лечении в пансионате «Заря». 20 832 человека находятся на амбулаторном лечении.
Показатель по заболеваемости в Петербурге незначительно снизился — 1 323 заболевших за последние 24 часа, 60 человек в городе умерли.