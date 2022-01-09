FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-4°C/Завтра: -12
74.29р84.07р
Площадки для салюта - списокКарта пунктов вакцинацииОбраз жизниКуда пойти на новогоднихЭто на Новый годПромышленный Петербург

В Петербурге свободны 50% коронавирусных коек в больницах

17
Печать

В Петербурге относительно норматива Минздрава остаются свободными 50,77% ковидного коечного фонда. Об этом 9 января говорится в перечне показателей эпидемиологической ситуации города.

Всего в городе развернуто 8 002 койки для больных коронавирусом и пневмониями. Для приема таких пациентов задействованы 14 региональных и 3 федеральных стационара.

Количество поступивших за последние сутки новых ковидных пациентов — 311 человек, это значительно ниже результата сутками ранее, когда был поставлен рекорд 2022 года.

Всего в стационарах находятся на лечении 5 726 человек, 613 человек находятся в реанимации, 367 — на аппарате ИВЛ. За последние сутки выписали 82 человека.

Во временном госпитале в «Ленэкспо» находится 171 пациент, 313 человек — на лечении в пансионате «Заря». 20 832 человека находятся на амбулаторном лечении.

Показатель по заболеваемости в Петербурге незначительно снизился — 1 323 заболевших за последние 24 часа, 60 человек в городе умерли.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (17)

chip1
Вот что значит сила алкогольных выходных!
X-кот
Погодите, завтра участковые пойдут по задыхающимся дома.
Для тех, кто в танке. Если от начала болезни прошло несколько дней, то да - труп из красной зоны выдадут без ковида, ибо ПЦР в таком случае 50 на 50, вирус уже в глубине, и нанес свои разрушения. Учите матчасть. А врачами руководят те, которые всем сейчас руководят - "менеджеры", т.е. люди, которые в 90% случаев ничего не умеют, только руками водить, поэтому врачи и выдают труп якобы не ковидный, ибо без бумажки о ПЦР ты без ковида
А2020
Дельтакрон и флурон в помощь.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний