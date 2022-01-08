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В Петербурге зафиксирована рекордная для 2022 года госпитализация с коронавирусом

Число госпитализаций с коронавирусом и пневмониями, а также пациентов в ковидных стационарах Петербурга достигло максимума с начала нового года, сообщили в Смольном.

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Как говорится в опубликованной 8 января эпидемиологической справке, за сутки в больницы доставили 381 нового пациента. О большем числе госпитализаций (384 человека за сутки) сообщалось только 31 декабря.

Число пациентов на лечении в стационарах достигло 5 543 человек. Больше (5 673) их было только 29 декабря. При этом 625 находятся в реанимации, а 360 подключены к ИВЛ. Еще 159 лечатся во временном госпитале в «Ленэкспо», 338 — в пансионате «Заря». Еще 21 человек находится в «Балтийце» — обсерваторе, в том числе для контактных с «омикроном».

За сутки первично вакцинированы 2 119 человек, закончили цикл — 6 053. Всего с начала кампании полностью привиты 2,72 млн жителей Петербурга. В запасе еще 915 тысяч доз.

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Комментарии (10)

morfneo2
Да хорош флудить. Если б обыватели знали сколько денег платят ковидным больницам за помещение туда пациентов,то тогда народ бы удивился что они вообще полупустые стояли .Покуда гарант вместо индексации пенсий и помощи семьям с детьми будет вливать бабло в эти дела у нас вообще пандемия никогда не кончится,и если её не будет то ее придумают,больницам выгодно быть заполненными
Hans-Christian
Рекордная для 2022-ого 😂😂😂? Так а почему не рекордная, скажем, для текущей минуты 😳?
Сенсация, блин. Сегодня восьмое число, Фонтанка. Это значит, что с начала года прошло полноценных суток семь. Не триста, не двести, и даже не сто, а семь 😴😴😴.
svr_2015
В Бразилии привитый тремя дозами пациент умер от омикрон-штамма Об этом сообщает "Рамблер".
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