В Петербурге зафиксирована рекордная для 2022 года госпитализация с коронавирусом

Как говорится в опубликованной 8 января эпидемиологической справке, за сутки в больницы доставили 381 нового пациента. О большем числе госпитализаций (384 человека за сутки) сообщалось только 31 декабря.



Число пациентов на лечении в стационарах достигло 5 543 человек. Больше (5 673) их было только 29 декабря. При этом 625 находятся в реанимации, а 360 подключены к ИВЛ. Еще 159 лечатся во временном госпитале в «Ленэкспо», 338 — в пансионате «Заря». Еще 21 человек находится в «Балтийце» — обсерваторе, в том числе для контактных с «омикроном».