Ручное управление. После публикации «Фонтанки» в Приморском районе ликвидируют гору мусора

«Вчера спустя 2 часа после вашей публикации привезли и заполнили одно пухто. Увезли. Сегодня с 10 утра привезли 2 штуки пухто, одно — гигантское. Полностью весь мусор забирают, работают третий час лопатами и руками», — сообщил редакции 9 января читатель Егор.

Речь идет о контейнерной площадке около дома № 24, корпус 1 по Богатырскому проспекту, фото мусорного коллапса оттуда в числе других накануне показывала «Фонтанка» .

Он добавил, что эта площадка не относится к его дому, но зато помощь оказали соседи.

«В нашем доме мусоропровод с баками, их тоже не забирали по графику все эти дни. Накопилось прилично, но люди из ТСЖ отловили мусоровоз в соседнем дворе и за бутылку договорились увезти несколько баков. И это очень метафорично, и не про тех, кто непосредственно вывозит мусор, а про ситуацию в общем», — резюмировал читатель.



Редакция сегодня уже показывала свежий обзор снимков читателей с мусорными завалами в Петербурге.

