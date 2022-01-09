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Ручное управление. После публикации «Фонтанки» в Приморском районе ликвидируют гору мусора

После публикации «Фонтанки» коммунальщики оперативно приступили к ликвидации мусорной горы во дворе на Богатырском проспекте, которая скопилась за новогодние праздники на контейнерной площадке.

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Речь идет о контейнерной площадке около дома № 24, корпус 1 по Богатырскому проспекту, фото мусорного коллапса оттуда в числе других накануне показывала «Фонтанка».

«Вчера спустя 2 часа после вашей публикации привезли и заполнили одно пухто. Увезли. Сегодня с 10 утра привезли 2 штуки пухто, одно — гигантское. Полностью весь мусор забирают, работают третий час лопатами и руками», — сообщил редакции 9 января читатель Егор.

Фото: читатель «Фонтанки»
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Он добавил, что эта площадка не относится к его дому, но зато помощь оказали соседи.

«В нашем доме мусоропровод с баками, их тоже не забирали по графику все эти дни. Накопилось прилично, но люди из ТСЖ отловили мусоровоз в соседнем дворе и за бутылку договорились увезти несколько баков. И это очень метафорично, и не про тех, кто непосредственно вывозит мусор, а про ситуацию в общем», — резюмировал читатель.

Редакция сегодня уже показывала свежий обзор снимков читателей с мусорными завалами в Петербурге.

Фото: читатель «Фонтанки»

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Комментарии (9)

муматор
по хорошему, эти горы мусора руками должны убирать те, кто выбрал нового оператора.
мухомор
Есть ещё что-то в городе что не развалил Беглов?
267044028
"Он добавил, что эта площадка не относится к его дому, но зато помощь оказали соседи. "

Вот есть же нормальные люди, вышли и сами убрали, а не с диванов скулят, что не убрано.
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