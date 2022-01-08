«Роскосмос» сообщил об астероиде, который может опасно сблизиться с Землей в 2095 году

Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН передал «Роскосмосу» информацию о небесных объектах, в том числе о новом астероиде 2021 UL17. Ученые прогнозируют, что через 73 года он может опасно приблизиться к Земле.



Как сообщили в пресс-службе госкорпорации 8 января, текущая вероятность столкновения составляет всего 0,02%. Предварительные расчеты дают основания полагать, что это произойдет 5 апреля 2095 года.



В «Роскосмосе» отметили, что результаты масштабной кампании IAWN (International Asteroid Warning Network — организация, основанная Управлением ООН для предупреждения и парирования астероидно-кометной опасности) уточнили параметры орбитального движения астероида «Апофис». «Новые знания позволили небесным механикам уверенно говорить об отсутствии опасности столкновения на уровне вероятности выше 10–6», — подытожили в корпорации.

