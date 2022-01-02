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МЧС аннулировало фейковый прогноз о столкновении астероида с Землей

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МЧС России не прогнозировало последствия столкновения астероида Апофис с Землей, заявили в пресс-службе ведомства.

«Все разработки не имеют отношения к спасательному ведомству. Предположения такого характера могут делать ученые, которые изучают космос», — цитирует сообщение МЧС 2 января «Российская газета».

Пресс-служба ведомства спасателей опровергла заявление входящего в структуру МЧС федерального центра науки и высоких технологий — Всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Он распространил свой прогноз на 2029 год, когда к Земле приблизится астероид Апофис диаметром 400 метров. Энергия столкновения превысит 1700 мегатонн — в тридцать раз больше, чем при взрыве самой мощной советской термоядерной бомбы, говорилось в заявлении центра МЧС.

Как отмечала «Фонтанка», прогноз специалистов научно опровергнут. Апофис не столкнется с Землей ни при каких обстоятельствах, риск встречи равен нулю. В прошлом году NASA смоделировало пролет астероида на значительном расстоянии.

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Комментарии (4)

Serg_I
Астероид - это не чрезвычайная ситуация, это конец... Так что это не к МЧС, вот в чём дело!
AP-SPb
Ну значит точно прилетит :)
Игoрь
Первый раз МЧС о чем-то стоящем предупредило и то оказалось фейком((
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