МЧС аннулировало фейковый прогноз о столкновении астероида с Землей

МЧС России не прогнозировало последствия столкновения астероида Апофис с Землей, заявили в пресс-службе ведомства.
«Все разработки не имеют отношения к спасательному ведомству. Предположения такого характера могут делать ученые, которые изучают космос», — цитирует сообщение МЧС 2 января «Российская газета».
Пресс-служба ведомства спасателей опровергла заявление входящего в структуру МЧС федерального центра науки и высоких технологий — Всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Он распространил свой прогноз на 2029 год, когда к Земле приблизится астероид Апофис диаметром 400 метров. Энергия столкновения превысит 1700 мегатонн — в тридцать раз больше, чем при взрыве самой мощной советской термоядерной бомбы, говорилось в заявлении центра МЧС.
Как отмечала «Фонтанка», прогноз специалистов научно опровергнут. Апофис не столкнется с Землей ни при каких обстоятельствах, риск встречи равен нулю. В прошлом году NASA смоделировало пролет астероида на значительном расстоянии.