«В 30 раз мощнее термоядерной бомбы». МЧС предсказало последствия столкновения астероида Апофис с Землей

Центр науки и высоких технологий МЧС смоделировал встречу астероида Апофис и Земли в апреле 2029 года.



Энергия столкновения превысит 1700 мегатонн — в тридцать раз больше, чем при взрыве самой мощной советской термоядерной бомбы, цитирует 2 января РИА Новости российских специалистов.



При этом апокалиптические расчеты лишены практического смысла. В центре МЧС признают, что 13 апреля 2029 года астероид приблизится к Земле на расстояние, равное орбитам спутников. Риск столкновения исключен.



NASA в прошлом году создало анимацию будущего пролета Апофиса недалеко от планеты.

