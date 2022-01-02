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«В 30 раз мощнее термоядерной бомбы». МЧС предсказало последствия столкновения астероида Апофис с Землей

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Центр науки и высоких технологий МЧС смоделировал встречу астероида Апофис и Земли в апреле 2029 года.

Энергия столкновения превысит 1700 мегатонн — в тридцать раз больше, чем при взрыве самой мощной советской термоядерной бомбы, цитирует 2 января РИА Новости российских специалистов.

При этом апокалиптические расчеты лишены практического смысла. В центре МЧС признают, что 13 апреля 2029 года астероид приблизится к Земле на расстояние, равное орбитам спутников. Риск столкновения исключен.

NASA в прошлом году создало анимацию будущего пролета Апофиса недалеко от планеты.

Астероид диаметром около 400 метров подлетит к Земле на скорости 7,5 километра в секунду.

Столкновения Апофиса с планетой ученые ждали в 2068 году. Риск оценивался в 2,7 %, но позже он тоже был исключен.

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Комментарии (12)

Alex000
Апофиг
Steelpain
царь бомба - 58,6 мегатонны в тротиле
506 мт насо дало апофису двадцать лет назад
Cashmare
астероид не успеет, кремлёвский апофис всё сделает за него
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